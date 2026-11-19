“안경을 착용한 학생들은 모두 안경을 벗어 책상 위에 올려놓으시길 바랍니다. 양쪽 소매를 걷어주시길 바랍니다.”

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 서울 송파구 잠실고등학교. 시험 시작을 앞둔 교실에서는 감독관의 안내에 따라 수험생들이 안경을 벗고 소매를 걷어 올리는 모습이 이어졌다.

이날 오전 잠실고 12~17시험실을 둘러본 결과, 단추가 달린 옷을 입은 수험생은 눈에 띄지 않았다. 학생들은 대부분 검은색이나 회색 맨투맨과 후드티, 지퍼가 달린 플리스 등을 입고 있었다. 반팔 티셔츠 차림의 수험생도 있었다. 감독관이 소매를 걷어달라고 요청하자 학생들은 양쪽 팔을 번갈아 들어 손목을 보여줬다. 안경을 쓴 학생들은 안경을 벗어 책상 위에 올려놓았다.

감독관들은 단추가 달린 옷을 입은 경우에도 검사에 협조해야 한다고 안내했다. 단추에 붙인 스티커가 떨어졌다면 수험생이 직접 다시 붙여야 한다는 설명도 나왔다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 오전 전남광주 서구 광덕고에서 한 수험생이 조끼에 달린 단추에 부정행위 방지용 스티커를 붙이고 있다.뉴스1

전자기기 반입에 대한 주의도 거듭 당부했다. 한 감독관은 휴대전화를 반드시 1교시 시작 전에 제출해야 한다며 “전원을 껐더라도 모든 휴대전화를 제출해야 한다”고 강조했다. 가방에서 진동 소리가 울리더라도 부정행위로 처리될 수 있다는 안내도 이어졌다. 수험생들은 휴대전화를 제출하고 가방을 복도에 내놓았다. 시험 중 사탕이나 물병 등을 책상 위에 올려놓지 못하도록 하는 안내도 나왔다.

고등학교 3학년 허성찬군은 “노력이 헛되지 않도록 준비한 만큼 후회 없이 시험을 치르고 싶다”며 “열심히 해보겠다”고 말했다. 세 번째 수능에 도전하는 수험생도 “이번에는 편하게 치르고 싶다”고 말했다. 한 재수생은 “그냥 잘 봐야죠. 딱히 걱정되지는 않아요”라며 담담하게 교문을 통과했다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 경기도 수원시 장안구 동원동우고등학교에 마련된 시험장에서 복도감독관이 화장실 이용하는 수험생을 휴대용 스캐너로 검사하고 있다. 뉴스1

2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 수험생이 책상위에 안경과 전자기기를 올려놓고 있다. 사진공동취재단

교문 밖에서는 자녀를 향한 학부모들의 기도가 이어졌다. 검은색 롱패딩 차림으로 염주를 손에 쥐고 기도하던 김민정씨는 최근 불거진 AI 부정행위 논란을 언급하며 “아들은 안경을 쓰지 않아 다행”이라고 말했다. 이어 “수능 전날 새 옷을 사야 하나 고민했는데, 그냥 학교 맨투맨을 입혀 보냈다”고 했다. 김씨가 아들에게 바라는 것은 좋은 점수만이 아니었다. 그는 “시험을 무사히 치르고 나왔으면 좋겠다”며 “우리 아들이 시험 끝나고 예쁜 봄날에 미팅도 많이 했으면 좋겠다”고 웃어 보였다.

오전 8시30분 잠실고 정문이 닫히자 학교 밖에는 재난문자 경보음이 울려 퍼졌다. 목도리와 두꺼운 패딩으로 몸을 감싼 학부모들은 자녀가 교문 안으로 사라진 뒤에도 발길을 돌리지 못했다. 김씨 역시 손에 쥔 염주를 연신 굴리며 굳게 닫힌 교문을 바라봤다.

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