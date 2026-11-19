방위사업청은 미래 화생방 무기체계의 발전방향을 논의하고 기업의 애로사항을 듣기 위해 19일 대전청사에서 국내 화생방 분야 기업과 상생 간담회를 연다고 밝혔다.

이번 간담회에는 한화에어로스페이스, 삼양화학, 한컴라이프케어, SG생활안전 등 20여 개 기업이 참석한다.

방위사업청. 연합뉴스

방사청은 화생방 분야 주요 사업 추진계획과 미래 무기체계 발전방향을 공유하고, 기업의 현장 의견과 건의사항을 향후 사업 추진에 반영할 계획이다.

방사청은 이 자리에서 내년도 화생방 장비·물자 조달계획과 주요 연구개발사업 추진일정을 공개한다.

내년 조달 대상은 신경해독제킷, 화학탐지장비 등 8개 품목으로, 규모는 약 600억원이다.

아울러 유·무인 복합 화생방 정찰차와 제독차 등 미래 화생방 무기체계의 발전 로드맵도 제시한다.

연구개발사업 가운데 ‘건식제독기 체계개발사업’은 기존 수용성 제독제로는 제독이 제한되던 광학·전자장비와 화기류, 전차·항공기·함정 등 플랫폼 내부의 제독 능력을 확보하기 위한 사업이다.

‘화학탐지경보장비 체계개발사업’은 화학자동경보기와 화학탐지장비로 이원화된 탐지경보체계를 통합해 경량화·소형화하고 군의 운용 효율성을 높이는 내용을 담고 있다.

차세대 화생방보호의를 개발하는 ‘화생방보호의-Ⅱ’ 사업은 과거 기술적 한계로 어려움을 겪었으나, 국방과학연구소의 핵심기술 개발로 기술력을 확보해 내년부터 탐색개발에 착수할 예정이다.

방사청은 이 사업의 탐색개발 시제업체 선정 일정도 안내할 계획이다.

방사청은 이같은 사업 설명과 함께 다른 무기체계에 비해 상대적으로 관심이 적은 화생방 분야 기업들의 애로사항과 제도 개선 건의도 폭넓게 청취할 방침이다.

이승호 방사청 화력사업부장은 “미래 화생방 무기체계의 성공적인 사업 추진을 위해서는 기업의 기술력과 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이 부장은 “기업들이 제시한 다양한 의견과 애로사항을 면밀히 검토해 사업 추진에 반영하겠다”고 밝혔다.

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