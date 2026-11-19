사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

19일 대학수학능력시험을 치르는 고3 수험생 절반 이상이 시험이 끝나면 가장 먼저 아르바이트를 하고 싶어 하는 것으로 나타났다. 이들이 바라는 시급은 평균 1만1669원으로, 올해 최저임금보다 1349원 높았다.

19일 구인·구직 플랫폼 알바천국에 따르면 이달 초 고3 수험생 471명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 54.4%가 수능 이후 가장 하고 싶은 일로 아르바이트를 골랐다. 이어 여행과 친구들과 놀기가 각각 7.9%, 휴식이 7.2%였다.

아르바이트를 하려는 이유(복수응답)로는 ‘스스로 돈을 벌어보고 싶어서’가 59.8%로 가장 많았고, ‘등록금이나 여행 등을 위해 목돈을 모으고 싶어서’가 37.5%로 뒤를 이었다.

특히 첫 급여는 절반 넘게(50.8%) 저축하겠다고 답했다. 부모님에게 선물하겠다는 응답도 41.8%였다.

◆ 바라는 시급, 최저임금과 견주면

수험생들이 바라는 첫 아르바이트 시급은 평균 1만1669원, 월급은 평균 93만2000원이었다. 일자리를 고를 때도 ‘시급·월급 등 임금 수준’(55.1%)을 가장 많이 따졌고, ‘근무지 위치’(54.7%)가 비슷한 비율로 뒤를 이었다.

희망 시급은 올해 최저임금 시간급 1만320원보다 1349원(13.1%) 높다. 2027년 1월1일부터 적용되는 최저임금 1만700원과 견줘도 969원 많다.

희망 월급 93만2000원은 올해 최저임금에 주휴수당을 더해 계산하면 한 주 17시간가량, 한 달 75시간 남짓 일하면 닿는 금액이다. 주휴수당은 한 주 15시간 이상 일하면 받을 수 있다.

언제 일을 시작하느냐에 따라 기준 시급도 달라진다. 12월에 시작하면 올해 최저임금 1만320원이, 해가 바뀐 1월부터는 380원(3.7%) 오른 1만700원이 적용된다. 겨울방학 내내 일한다면 중간에 시급 기준이 바뀌는 셈이다.

다만 수험생들은 일자리를 구하기가 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 응답자의 59.2%가 수능 이후 아르바이트 구직이 어려울 것이라고 답했고, 그 이유(복수응답)로는 ‘아르바이트 구직자가 늘어날 것 같아서’가 55.6%로 가장 많았다.

◆ 생일 안 지났다면 친권자 동의서부터

한편 올해 고3은 대부분 2008년생이다. 수능 당일을 기준으로 생일이 지나지 않은 11, 12월생은 아직 만 18세가 되지 않아 근로기준법의 연소자 보호 규정을 적용받는다.

근로기준법에 따라 사용자는 18세 미만인 사람에 대해 나이를 증명하는 가족관계기록사항 증명서와 친권자 또는 후견인의 동의서를 사업장에 갖춰 둬야 한다. 근로계약을 맺을 때는 근로조건을 반드시 서면으로 줘야 한다.

근로시간은 하루 7시간, 한 주 35시간을 넘길 수 없다. 당사자끼리 합의하더라도 하루 1시간, 한 주 5시간까지만 늘릴 수 있다.

오후 10시부터 오전 6시까지의 야간과 휴일에도 일할 수 없다. 본인이 동의하고 고용노동부 장관의 인가를 받은 경우에만 예외다.

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