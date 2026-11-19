국가보훈부는 직원들의 의견을 바탕으로 조직 발전 방향을 모색하고 소통·협력 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 국가보훈부 노사상생워크숍’을 연다고 19일 밝혔다.

이번 워크숍은 국가보훈부와 국가보훈부 공무원노동조합이 공동으로 마련했다.

행사는 이날부터 20일까지 이틀간 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관 등에서 노사 관계자 80여 명이 참석한 가운데 진행된다.

노사는 첫날 논의를 거쳐 마련한 ‘2026년 국가보훈부 노사상생협약’을 체결하고 조직문화와 근무 환경 개선을 위한 공동 실천을 약속한다.

협약은 총 11개 조항으로, △상생적 노사관계 구축 및 소통 활성화 △공정하고 합리적인 인사 운영 △조직문화 및 근무 환경 개선 전담팀(TF) 운영 △직장 내 갑질 예방과 갈등관리 강화 등을 담았다.

보훈부는 노사관계 발전에 기여한 직원 6명(노측 3명, 사측 3명)에게 처음으로 장관 표창도 수여한다.

첫날 일정은 서대문형무소와 임시정부기념관 견학에 이어 임시정부기념관 의정원홀에서 표창 수여, 협약 체결, 소통간담회 순으로 이어진다.

둘째 날에는 ‘함께 걷는 역사, 함께 여는 소통’을 주제로 국립고궁박물관과 경복궁을 탐방하며 노사 간 화합을 다질 예정이다.

권오을 장관은 “서로 존중하고 배려하는 조직, 직원들이 자긍심을 가지고 일할 수 있는 조직이 될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

최선동 위원장은 “직원들의 고충과 애로사항을 경청하고 해결하려는 노력이 쌓일수록 근무 환경은 개선되고 조직문화에도 새로운 활력이 생길 것”이라고 밝혔다.

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