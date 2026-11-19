가수 연시은이 불의의 사고로 성대를 다쳐 10년 동안 목소리를 내지 못했던 사연을 공개했다.

연시은은 지난 18일 방송된 KBS1 교양 프로그램 ‘아침마당’의 ‘도전 꿈의 무대’에 출연해 과거 가수 활동을 중단해야 했던 이유를 밝혔다.

방송사 합창단에서 활동하다 댄스 가수로 발탁됐다는 그는 활동 중 식당에서 넘어지면서 대리석 모서리에 목을 부딪치는 사고를 당했다. 당시 병원에서는 “1㎜만 더 깊숙이 박혔어도 왼쪽이 마비될 뻔했다”는 설명을 들었다고 한다.

KBS1 ‘아침마당’ 방송화면 캡처

사고로 성대를 다친 연시은은 목소리를 잃었다. 무려 10년 동안 제대로 소리를 내지 못해 다른 사람들도 그의 말을 알아듣기 어려웠다. 결국 노래를 포기해야 했던 그는 “노래가 없는 삶은 너무나 큰 고통이었다”고 당시 심경을 전했다.

가족들도 그의 아픔을 함께했다. 어머니는 딸이 다시 노래할 수 있기를 바라며 매일 새벽 기도를 했다. 가족들은 연시은이 힘들어할까 봐 가요 프로그램이나 ‘열린 음악회’를 보지 않았고, 자주 찾던 노래방에도 가지 않았다.

그 사이 어머니는 쓸개와 간이 굳어가는 희귀병을 앓고 있었다. 어느 날 어머니는 형부를 통해 딸이 TV에 출연하는 모습을 마지막으로 보고 싶다는 뜻을 전했다. 하지만 연시은은 목소리조차 나오지 않는 상황에서 어떻게 TV에 출연하느냐며 어머니에게 짜증을 냈다고 털어놨다.

이후 어머니의 병세가 악화하자 연시은은 보령 키조개 축제 무대에 올랐고, 녹음된 노래에 맞춰 입만 움직이는 영상을 촬영해 어머니에게 보여줬다. 어머니는 딸이 다시 노래를 시작했다며 기뻐했고, 연시은은 곧 TV에도 출연할 것이라고 약속했다.

그러나 얼마 지나지 않아 어머니는 세상을 떠났다. 연시은은 어머니에게 거짓말을 한 것 같아 죄송했다며, 약속을 지키기 위해 다시 노래하겠다고 다짐했다. 그는 “무려 4년간 종일 죽어라 발성 연습을 했고, 마침내 무대에 서게 됐다”라고 말했다.

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