배우 김명민이 연기 생활을 접고 뉴질랜드 이민을 준비하던 중 드라마 ‘불멸의 이순신’ 주연을 맡게 된 사연을 공개했다.

김명민은 지난 18일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 369회에 출연해 배우 인생의 전환점이 된 '불멸의 이순신' 캐스팅 비화를 털어놨다.

김명민은 2000년 MBC 드라마 ‘뜨거운 것이 좋아’로 신인상을 받으며 주목받았다. 그러나 이후 출연한 영화들이 흥행에 실패하면서 어려움을 겪었다. 촬영 중 사고로 3개월간 병원에 입원하기도 했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 방송화면 캡처

당시 아내는 임신 중이었고, 김명민은 경제적·심리적 부담이 커지자 배우 생활을 정리하기로 결심했다. 집을 팔고 가족과 뉴질랜드로 이민을 떠나 의류나 제빵 사업을 할 계획까지 세웠다.

그러던 중 KBS 드라마 ‘불멸의 이순신’ 이성주 감독에게 출연 제안이 들어왔다. 처음에는 이순신 장군을 보좌하는 장수 역할로 생각해 거절했지만, 감독을 직접 만나 주인공 이순신 역을 제안 받았다는 사실을 알게 됐다.

김명민은 자신에게 배역을 맡기려는 이유를 이해하기 어려웠고, 이민을 준비하고 있다는 이유로 다시 출연을 고사했지만, 감독은 “3일 줄 테니 마지막으로 생각해보라”고 부탁했다.

당시 아내의 출산과 산후조리로 정신이 없었던 김명민은 감독에게 연락하는 것을 잊었다. 구런데 뒤늦게 연락하자 감독은 김명민이 이미 출연을 수락한 것으로 알고 제작을 진행하겠다고 말했다.

당황한 김명민은 아내에게 “큰일 났다. 나 이순신 해야 될 것 같다”라고 상황을 설명했다. 그러자 아내는 “아이가 태어나면서 아빠한테 선물을 가져다준 것”이라며 오히려 출연을 권유했다. 이에 김명민도 ‘내가 언제 장군 역을 해보겠나’ 하는 생각에 마음을 바꿨다.

결국 ‘불멸의 이순신’은 김명민의 배우 인생을 바꾼 작품이 됐다. 그는 해당 작품으로 2005년 KBS 연기대상에서 대상을 받으며 연기력을 인정받았다.

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