리트 만점자 이진우씨가 “글이 머릿속에 들어오지 않아 옛날로 돌아간 기분”이라고 털어놓고 있다. 유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 주목받은 이진우씨가 아나운서 출신 방송인 백지연의 유튜브 채널에서 자신의 공부 방법 등을 공개했다.

19일 백지연의 유튜브 채널 ‘지금백지연’에는 이씨와의 인터뷰 영상이 공개됐다. 지난 11일 촬영된 인터뷰는 당초 16일 공개될 예정이었으나 15일 세무사 수석 합격자의 부정행위 시인 여파로 이씨에게도 의혹이 번지면서 공개가 잠정 연기된 바 있다.

이씨는 백지연이 독서 근황을 묻자 자신 없는 모습을 보였다. 그는 “(지금) 생활습관이 많이 안 좋아 몇 달 전처럼 글이 다 머릿속에 들어오지 않는다”며 “또 옛날로 돌아간 기분이다. 목표도 사라졌고 인스타그램 계정으로 독자들과 소통하면서 숏폼도 보게 됐다”고 말했다.

나무위키로 독해력을 쌓았다고 설명하는 이진우씨. 유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처

영상에서는 이씨의 공부법을 두고 백지연의 질문 공세가 이어졌다.

이씨는 학창 시절 국어 5~6등급을 받았고 대학 진학 전까지 책을 전혀 읽지 않았다고 고백했다. 그는 “종이책이 아닐 뿐 호기심이 많아 몇 시간씩 나무위키를 보는 습관이 있었다”며 “텍스트 노출량이 아예 없진 않았다”고 설명했다.

백지연이 의아해하며 “독해력이라는 것이 축적의 힘 아니냐. 나무위키로 독해력을 쌓은 것이냐”고 묻자 이씨는 “그렇다고 볼 수 있다”고 수긍했다.

이씨는 성적 급상승의 계기로 3주간의 전국 일주를 꼽았다. 스마트폰을 잃어버리고 절제된 생활을 하며 머리가 맑아졌고, 평소 좋아하던 단 것과 스크린을 끊어내면서 집중력이 생겼다는 것이다.

이씨는 “제 머릿속에는 오로지 이 글에만 집중할 수 있는 힘이 생겨있었다”며 “하루에 아이스크림 3개를 먹고 바나나도 한 번에 한 송이를 먹을 정도로 단 것을 엄청 좋아했는데 전국 일주 계기로 끊으면서 제 잠재력을 보게 됐다”고 회상했다.

이진우씨의 ‘설탕 끊기’ 식습관에 반문하고 있는 백지연. 유튜브 채널 ‘지금백지연’ 캡처

이에 백지연이 “우리나라에 설탕이 들어온 게 1950년대 후반에서 60년대”라며 “설탕 안 먹고 걸어 다니고 스크린도 당연히 없었던 그 시대 사람들은 다 공부를 잘해야 했던 것 아니냐”고 반문하자 이씨는 당시 사람들의 영양의 질이 안 좋았다는 취지로 답했다.

또 27세에 여자친구를 사귀며 영어를 완벽하게 터득했다고 밝혔다. 고등학생용 영어 교재의 문장 1000개를 10번가량 반복해 통째로 외웠다는 설명이다. 백지연은 “문장이 10번 본다고 안 외워진다”고 혀를 내둘렀다.

리트 시험을 치른 이유에 대해서는 “좋은 생활습관의 원칙을 세상에 알리려면 제 말에 힘이 필요했다”며 “수능 국어 2등급과 만점, 리트 만점 과정을 엮어 좋은 영향을 미치는 책을 쓰고 싶었다”고 밝혔다.

이씨는 이날 예고한 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 실시간 검증 생방송에 모습을 드러내지 않았다. 그는 서울 강남구의 한 스튜디오에 마련된 공개 검증 장소에서 수능 국어 영역 문제를 풀어 실력을 입증하겠다고 밝혀왔지만 방송에 나타나지 않은 채 연락이 두절됐다.

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