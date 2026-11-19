엔비디아 호실적으로 전일 코스피가 상승 마감하면서 5000포인트를 회복했지만 외국인 투자자는 돌아오지 않고 있다. 엔비디아 호실적에도 외국인은 순매도를 이어가고 있다. 미국 인공지능 기업 앤트로픽의 상장 이벤트가 남아있는 만큼 증권가는 코스피 반등 가능성이 높다고 보고 있지만 외국인의 순매도가 발목을 잡을 수도 있다고 경고했다.

19일 한국거래소에 따르면 전일 코스피는 98.96포인트(1.99%) 오른 5067.44포인트에 장을 마쳤다. 반도체 양대 종목 삼성전자와 SK하이닉스도 상승 마감했다. 삼성전자는 엔비디아의 실적 호조에 힘입어 전 거래일보다 2.31% 오른 19만4700원에, SK하이닉스 역시 4.19% 오른 114만4000원에 거래를 마쳤다.

코스피가 98.96포인트(1.99%) 상승한 5,067.44로 장을 마감한 18일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥은 12.75포인트(1.96%) 오른 662.81로 마감했다. 뉴시스

증권가는 간밤 엔비디아 호실적이 국내 증시 반등에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석했다. 이경민 대신증권 연구원은 “엔비디아가 젠슨 황 전 CEO의 복귀를 추진하지 않겠다고 일축했지만, 견조한 AI 수요와 성장성을 재확인하면서 안도 심리가 유입됐다”고 분석했다.

시장은 이제 앤트로픽 IPO에 주목하고 있다. 앤트로픽의 IPO를 계기로 인공지능(AI) 산업에 대한 투자 수요를 재확인할 수 있다는 기대가 커지고 있기 때문이다. CNBC는 소식통을 인용해 앤트로픽이 공모가를 주당 83달러로 확정했다고 보도했다. 이는 당초 제시된 희망 공모가 범위인 70~78달러를 웃도는 수준이다.

다만 엔비디아 호실적와 앤트로픽 IPO대한 기대감에도 외국인 투자자들은 국내 증시에서 매도세를 이어가고 있다. 확실한 반등 계기가 있음에도 외국인 매도가 코스피의 반등을 지속하기 어려운 걸림돌로 작용하고 있다는 분석이다.

이준영 유진투자증권 연구원은 “장 초반 3천억원 순매수였던 외국인이 오후 들어 매도 우위로 돌아서며 4거래일 연속 순매도했다”며 “코스피 5000은 돌아왔지만 외국인은 돌아오지 않았다”고 지적했다.

한지영 키움증권 연구원은 “전일 코스피가 변동성 확대 끝에 반도체, MLCC(적층세라믹커패시터) 등을 중심으로 장 막판 반등에 성공하기는 했지만 장 초반 순매수에 나섰던 외국인이 결국 순매도로 돌아선 점은 고민거리”라고 말했다. 그러면서 “엔비디아 호실적에도 외국인 순매도(3400억원)의 대부분이 전일 급등했던 반도체(2340억원)에 집중됐다는 점은 반등의 연속성에 불확실성을 부여하고 있다“고 꼬집었다.

한 연구원은 “앤트로픽 IPO는 주가 흥행 여부가 중요하지만 이와 연계된 외국인 수급 변화 또한 국내 증시에서 간과할 수 없는 변수”라며 “ 외국인 순매도에는 매크로 부담, AI 불안, 반도체 실적 불신 등이 주로 작용했지만, 앤트로픽 IPO 참여를 위한 자금 확보 수요가 영향을 주었을 개연성이 있다”고 분석했다.

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