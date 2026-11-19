한성숙 국무총리가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 한 총리, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표. 뉴스1

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 여야가 수험생들에게 한목소리로 응원 메시지를 보냈다.

김민석 더불어민주당 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널 민주당TV에서 “날씨가 추운데 우리 수험생들 힘내시고 시험 아주 차분한 마음으로 잘 보시길 바란다”면서 “준비하신 기량 잘 발휘하시길 바란다”고 말했다.

인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 막기 위한 정부 대책에 대해 김 대표는 “이번 수능은 좀 특별한 점검이 있어서 조금 번거로운 점이 있겠지만 다들 같은 조건이라고 생각하고 마음을 조금만 차분하게 가지면 다 잘 넘길 수 있을 것 같다”고 했다.

이어 “그동안 함께 같은 마음으로 준비해 오신 부모님들, 또 수험 시간에 같이 보는 마음으로 지켜주실 감독관님들께 수고하셨다, 수고하시겠다, 감사하다는 말씀을 함께 드린다”고 덧붙였다.

박성준 수석대변인도 서면 브리핑을 통해 “오늘을 위해 땀 흘려 온 수험생 여러분, 고생 많으셨다”며 “노력한 만큼 공정하게 평가받고 좋은 결실을 맺기를 바란다”고 말했다.

수능 당일 발송되는 위급재난문자에 대해서는 “공정한 수능을 위한 불가피한 조치인 만큼 국민 여러분의 양해를 부탁드린다”면서 “감독관 여러분께서는 단 한 명의 수험생도 억울함이 없도록 공정하고 빈틈없이 관리·감독해 주시기를 바란다”고 당부했다.

최수진 국민의힘 의원이 19일 대구 동구 한국가스공사 본사에서 열린 2026년도 국회 산자중기위원회의 국정감사에서 질의하고 있다. 뉴시스

국민의힘은 수험생들을 격려하면서도 공정한 시험 기회의 중요성을 짚었다.

최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “수험생 여러분의 선전을 진심으로 기원한다”며 “지금까지 흘린 땀과 노력을 믿고, 차분한 마음으로 갈고닦은 실력을 후회 없이 발휘하시길 바란다”고 응원했다.

이어 최 수석대변인은 “대한민국은 노력한 만큼 정당하게 인정받고 공정과 정의가 바로 서는 사회여야 한다”며 “우리 청년들이 흘린 정직한 땀방울이 결코 헛되지 않도록, 공정한 기회 속에서 합당한 보상을 받을 수 있는 나라를 만드는 것이야말로 정치가 짊어져야 할 가장 무거운 책무”라고 밝혔다.

국민의힘은 정부가 마련한 부정행위 방지 대책에 대한 비판도 이어갔다.

최보윤 수석대변인은 논평에서 “지난 5월 이후 AI 안경 부정이 잇따라 적발됐지만, 지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 스스로 자백하기 전까지 정부는 준비다운 준비를 하지 않았다”면서 “(수험생은) 시험장에서는 옷깃을 검사받고, 시험 중에도 울릴지 모르는 재난문자에 집중이 흔들리고, 옆자리를 의심하라는 요구까지 받는다”고 비판했다.

그러면서 그는 “그 피해를 가장 먼저 입는 쪽은 부정을 꾀하는 사람이 아니라 정직하게 공부한 수험생”이라며 “정부는 오늘 단 한 건의 부정도, 정직한 수험생의 억울함도 없도록 마지막까지 만전을 기하기 바란다”고 밝혔다.

조용술 대변인도 “수능을 코앞에 두고서야 허둥지둥 대책을 내놓더니, 수험생 상호 감시부터 재난문자 발송, 단추 스티커 부착까지 내놓으며 오히려 국민적 조롱거리가 되고 있다”며 “지금 필요한 것은 수험생들을 불안하게 만드는 설익은 대책이 아니라, 어떠한 상황에서도 수험생들이 공정하고 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 하는 국가의 책임 있는 자세”라고 지적했다.

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