왜곡된 투쟁의 역사와 사랑으로 세울 새 질서

낡은 질서를 부수는 힘과 새 질서를 세우는 힘은 다르다. 마르크스주의는 계급 간 대립과 투쟁에서 사회 변화의 동력을 찾았다. 하지만 이상헌은 투쟁으로 기존 권력을 무너뜨릴 수는 있어도, 그 힘만으로는 대립하던 이들 사이에 신뢰를 쌓기 어렵다고 보았다. 함께 살아갈 새 사회를 세우려면 서로를 존중하고 협력하는 힘이 필요하다는 통찰이다.

2015년 11월 서울 도심 민중총궐기 집회 현장에서 한 사람이 다른 사람의 눈 주변을 닦아주고 있다. 충돌 속에서도 타인의 고통을 돌보는 손길은 이어졌다. 세계일보 자료사진

마르크스는 헤겔의 변화와 발전 논리를 물질적 현실에 적용해 계급투쟁을 역사 발전의 동력으로 파악했다. 노예와 주인, 농노와 영주, 노동자와 자본가 사이의 대립이 대표적이다. 기존의 소유관계와 권력을 지키려는 계급과 이를 바꾸려는 계급의 이해관계가 충돌하면서 사회가 새로운 단계로 나아간다는 설명이다.

대립과 투쟁을 발전의 동력으로

하지만 이상헌이 진정 주목한 것은 투쟁의 승리 그 이후였다. 공동의 적에 맞서는 동안에는 지향이 다른 사람들도 힘을 모을 수 있다. 그러나 적을 무너뜨린 뒤에는 무엇을 중심으로 함께 살아갈 것인가. 낡은 질서를 해체하는 힘이 새로운 질서를 건설하는 힘과 같을 수는 없다.

새로운 사회를 세우려면 생산과 분배의 규칙을 정하고, 엇갈린 이해관계를 조정하며, 의견이 다른 이들과도 협력해야 한다. 여기에는 화해와 공감, 그리고 신뢰가 필수적이다. 이상헌은 공동의 적을 향한 투쟁만으로는 이러한 관계의 토대를 닦을 수 없다고 보았다. 혁명의 성패를 넘어 함께 살아갈 사회의 원리를 물어야 했던 이유다.

문제는 혁명 이후에도 투쟁을 사회 운영의 원리로 고집할 때 발생한다. 이때 의견 차이는 적대의 증거가 되고, 비판은 개선의 계기가 아니라 체제에 대한 위협으로 치부된다. 공동의 목적을 놓고 토론하고 협력해야 할 자리에 동지와 적을 가르는 이분법이 파고드는 것이다. 새로운 사회를 건설하겠다는 혁명이 끊임없는 투쟁의 늪에 갇힐 위험이 바로 여기에 있다.

중국의 문화대혁명은 이러한 위험이 현실로 드러난 대표적인 사례다. 1949년 공산혁명이 성공한 뒤에도 마오쩌둥(毛澤東·1893~1976)은 계급투쟁이 계속되어야 한다고 주장했다. 1966년 시작된 문화대혁명은 자본주의의 부활을 막고 혁명을 완수한다는 명분을 내세웠지만, 그 칼날은 곧 내부로 향했다. 당내 반대파는 물론 지식인과 교사, 종교인까지 수정주의자나 반혁명분자로 몰려 박해받았다.

마오쩌둥의 지지를 받으며 결성된 학생 중심의 급진 조직, 홍위병(紅衛兵)은 이들을 거리와 광장으로 끌어내 공개 모욕과 폭행을 가했다. 폭력은 전국적인 숙청과 무장투쟁으로 번져 수많은 이들의 목숨을 앗아갔고, 살아남은 이들은 농촌과 노동현장으로 쫓겨났다. 학교와 대학의 교육 기능은 완전히 마비되었으며, 사찰과 교회, 수많은 서적과 문화유산이 무참히 파괴되었다. 미국 스탠퍼드대 사회학 교수 앤드루 월더의 연구에 따르면, 문화대혁명 초기인 1966~1971년에만 2,200만~3,000만 명이 정치적 박해를 겪었고 110만~160만 명이 목숨을 잃은 것으로 추산된다.

송재윤 캐나다 맥마스터대 역사학과 교수는 문화대혁명이 투쟁의 논리를 사회 전반으로 확장하면서 인간관계와 공동체의 신뢰까지 허물었다고 지적했다. 이러한 진단은 투쟁을 사회 발전의 근본 원리로 삼을 수 없다고 본 이상헌의 문제의식과 정확히 맞닿아 있다.

투쟁으로 세운 세계의 한계

공동의 적이 있을 때 사람들은 쉽게 단결한다. 그러나 적이 사라진 뒤에는 무엇을 중심으로 함께 살아갈 것인가. 이상헌은 증오와 분노가 사람들을 한데 묶을 수는 있을지언정, 서로를 신뢰하고 책임지는 공동체까지 만들어주지는 못한다고 보았다. 투쟁은 불의에 저항하는 강력한 무기가 될 수 있어도, 새로운 사회를 유지하고 발전시키는 지속 가능한 원리가 될 수는 없다는 판단이다. 인간과 사회의 본질이 오직 투쟁을 통해서만 존재하고 발전하는 것은 아니라고 본 것이다.

이상헌은 그 해답의 실마리를 문선명 선생의 가르침에서 발견하고, 이를 철학의 언어로 벼려 ‘통일사상(統一思想)’을 체계화했다. 하나님을 근원으로 두고 사랑의 원리로 인간과 세계의 질서를 풀어낸 사상체계다. 그에 따르면 세상을 존재하게 하고 발전시키는 본래의 힘은 대립이 아니라 관계와 조화에 있다. 서로 다른 두 존재가 공통의 목적을 중심으로 주고받을 때 존재와 발전을 향한 동력이 생겨나는 법이다. 통일사상은 이를 가리켜 ‘수수작용(授受作用)’이라 일컫는다.

수수작용은 서로 다른 위치와 역할을 지닌 존재가 공동의 목적을 중심으로 상대를 향해 마음과 기운을 주고받으며 조화를 이루는 작용이다. 인간은 결코 혼자서 태어나거나 성장할 수 없다. 부모와 자녀, 남편과 아내, 스승과 제자, 개인과 공동체가 서로 사랑하고 도우며 책임을 나눌 때 비로소 관계가 이어지고, 사회가 유지되며 새로운 가치가 창조된다.

마르크스주의가 사회 변화의 동력을 모순과 대립에서 찾았다면, 통일사상은 서로 다른 존재가 공동의 목적을 중심으로 주고받는 상호 보완적 관계를 중시했다. 존재의 다름이 곧 투쟁의 이유가 될 수는 없다. 공동의 지향과 사랑이 뒷받침된다면, 차이는 서로의 부족함을 메우고 더 큰 조화를 이루는 든든한 바탕이 될 수 있기 때문이다.

그 중심에 놓인 것은 다름 아닌 사랑이었다. 사랑은 상대를 굴복시키려는 힘과는 차원이 다르다. 상대의 존재 가치를 인정하고 그 성장을 묵묵히 지지해 주는 힘이다. 먼저 건네고, 자신의 이익을 앞세우지 않으며, 서로의 성장을 진심으로 기뻐하게 만든다. 이상헌이 보기에 이 같은 사랑은 인간과 세계의 존재와 발전을 이끄는 가장 근원적인 힘이며, 곧 하나님에게서 비롯된 원리였다.

사랑으로 관계를 새롭게 하다

이 관점에서 노동자와 자본가도 영원히 싸워야 할 적으로만 규정될 수 없었다. 노동자의 권리를 보장하고 착취의 구조를 바로잡되, 생산에 참여하는 사람들이 공동의 목적을 중심으로 서로의 책임과 가치를 인정해야 했다. 노동과 자본, 개인과 공동체가 어느 한쪽을 제거하는 대신 서로를 살리는 상생의 관계로 바뀌어야 한다는 것이다.

적대적 투쟁은 상대를 꺾어야만 승리하지만, 사랑은 상대를 살려낼 때 비로소 완성된다. 투쟁에서는 한쪽의 승리가 곧 다른 쪽의 패배가 되지만, 사랑의 관계에서는 서로의 행복과 성장이 모두의 결실이 된다. 이상헌이 그토록 지향한 사회는 승패를 가르는 냉혹한 자리를 넘어, 모두가 함께 살고 함께 번영하는 참된 평화의 이상세계였다.

세상은 투쟁으로 바뀔 수 있지만, 그것만으로는 새로운 세상을 오래 지탱할 수 없다. 무너뜨린 자리에 다시 무엇을 세우고, 서로 다른 사람들이 무엇을 중심으로 함께 살아갈 것인지에 대한 답이 필요하기 때문이다. 이상헌은 그 해답을 오직 사랑에서 찾았다. 증오와 투쟁은 역사를 참된 진전으로 이끌지 못한다. 결국 역사를 앞으로 밀어 올리는 궁극적인 힘은 하나님에게서 비롯되어 인간과 인간을 온전히 잇는 사랑이라는 자각이다.

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