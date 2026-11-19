지난해 3월 마포구청소년상담복지센터가 운영한 ‘찾아가는 청소년 상담 부스’에서 청소년들이 상담을 받고 있다. 마포구 제공

대학수학능력시험이 치러지는 19일 저녁, 서울 홍대 일대에서 수험생을 비롯한 청소년을 보호하기 위한 민·관·경 합동 거리 캠페인과 현장 상담 부스가 운영된다. 수능 직후 해방감에 젖은 청소년들이 음주·흡연이나 유해업소 출입 등 일탈 행위에 노출되는 것을 사전에 차단하려는 조치다.

마포구는 이날 오후 6시 40분부터 인파가 집중되는 홍대 ‘걷고싶은거리’ 일대에서 청소년 유해환경 예방 캠페인을 진행한다. 현장에는 마포구청을 비롯해 마포경찰서, 마포구 청소년유해환경감시단, 마포구청소년상담복지센터, 마포구 청소년지도협의회 소속 인력 50여 명이 투입된다.

캠페인 참가자들은 어깨띠를 두르고 거리를 순회하며 시민들에게 금연과 학교폭력 예방 문구가 적힌 밴드 세트를 배부할 계획이다. 인근 주류·담배 판매 업소를 직접 방문해 청소년 대상 판매 금지 규정을 안내하는 홍보·계도 활동도 함께 벌인다. 매년 수능 당일 밤 번화가로 청소년 인파가 몰리는 만큼, 선제적인 현장 순찰로 사고를 예방하겠다는 취지로 풀이된다.

야간 거리 캠페인에 앞서 수험생들의 심리적 안정을 돕는 현장 부스도 문을 연다. 오후 4시부터 7시까지 홍대입구역 6번 출구 앞 경의선 책거리 광장에는 ‘찾아가는 청소년 상담 부스’ 2곳과 ‘생명존중 인식개선 홍보 부스’ 1곳이 설치된다.

마포구청소년상담복지센터가 운영하는 상담 부스에서는 학업 스트레스나 교우 관계 등 일상 고민을 자유롭게 나눌 수 있다. 24시간 운영되는 청소년상담전화 1388 이용법을 안내하며, 긴급 보호나 위기 지원이 필요한 청소년에게는 즉각적인 상담과 보호 조치를 연계한다.

생명존중 인식개선 부스에서는 ‘나에게 전하는 다정한 한마디’를 주제로 마음돌봄 체험 프로그램을 마련한다. 청소년들은 스스로에게 건네고 싶은 위로의 말을 메모지에 적어 게시판에 남기고, 응원 문구와 소소한 미션이 적힌 쪽지를 뽑는 ‘마음충전 뽑기’에도 참여할 수 있다. 마음이 힘들 때 도움을 요청할 수 있도록 자살예방 상담전화 109 안내도 병행한다.

유동균 마포구청장은 “수능을 마친 청소년들이 긴장을 내려놓고 친구들과 즐겁고 안전하게 하루를 보낼 수 있도록 주민 여러분도 따뜻한 관심을 보내주시길 바란다”며 “청소년들이 가까운 곳에서 고민을 털어놓고 도움을 받을 수 있도록 지역사회가 함께 노력하겠다”고 말했다.

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