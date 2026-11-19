전남과 광주의 민간 에너지기업들이 하나로 뭉쳐 지역 에너지산업의 혁신과 성장을 이끌 ‘전남광주에너지산업협회’가 공식 출범했다.

전남광주통합특별시는 지역 에너지기업 간 기술 교류와 공동 사업 발굴을 선도할 전남광주에너지산업협회가 공식 출범했다고 19일 밝혔다.

전남광주 에너지산업의날 행사. 전남광주시 제공

이번에 출범한 협회는 지난 7월 전남에너지산업협회(156개사)와 광주에너지기업협의회(300여 개사)가 대승적 통합을 이루며 결성된 단체다. 지난 17일 한국에너지공대에서 개최된 ‘제4회 전남광주 에너지산업의 날’ 행사를 계기로 공식 출범식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.

전남광주에너지산업협회가 주최하고 전남광주시와 나주시가 후원한 이날 행사에는 배용석 전남광주통합특별시 에너지산업본부장, 신정훈 국회의원, 윤병태 나주시장, 주요 전력공기업 관계자와 지역 에너지기업인 등 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 개회식을 시작으로 지역 에너지산업 발전 유공자 표창, 협회 공식 출범식, 기업 간 네트워킹 및 교류 프로그램 순으로 진행됐다. 양 지역의 에너지 기업들이 긴밀한 협력 체계를 다지고 실질적인 공동 성장 기반을 마련하는 뜻깊은 자리가 됐다.

협회는 앞으로 전남·광주 450여 개에 달하는 회원사 간의 기술 교류와 협력을 활성화하고, 급변하는 글로벌 에너지 트렌드에 대응한 공동 사업 발굴 및 기업 경쟁력 강화에 총력을 기울일 계획이다. 이를 통해 지역 에너지산업 생태계 전반의 체질을 개선하고 지속 가능한 성장 동력을 확보한다는 방침이다.

배용석 전남광주시 에너지산업본부장은 “이번 협회 출범은 전남과 광주의 에너지기업들이 하나로 결집해 지역 에너지산업의 새로운 도약을 준비하는 매우 뜻깊은 출발점”이라며 “통합협회가 기업 간 긴밀한 상생과 협력을 이끄는 든든한 중심축 역할을 하도록 시 차원에서도 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

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