천년고찰의 고즈넉한 선명상과 사찰음식, 전통 누룩으로 빚은 막걸리, 도심을 내려다보는 산봉우리에서의 슬로조깅까지. 부산 금정산이 자연과 역사, 미식을 결합한 체험형 관광지로 국내외 관광객 유치에 나선다. 대한민국 제24호 국립공원이자 최초의 도심형 국립공원이라는 상징성을 앞세워 금정산만의 차별화된 관광 콘텐츠를 세계에 알리겠다는 구상이다.

부산시는 19일 금정산 일원에서 영국 출신 방송인 피터 빈트와 정라혜 한국슬로조깅협회 대표, 음악아티스트, 청년 콘텐츠 크리에이터 등이 참여하는 ‘금정산국립공원 인플루언서 탐방행사’를 개최한다고 밝혔다.

금정산국립공원 인플루언서 탐방행사 메인 출연자 피터 빈트. 부산시 제공

이번 행사는 단순한 산행이나 관광지 소개에서 벗어나 금정산이 품은 역사·문화·자연 자원을 오감으로 체험하는 데 초점을 맞췄다. 특히 젊은 세대와 외국인 관광객의 관심을 끌 수 있는 미식과 치유 콘텐츠를 전면에 내세웠다.

천년고찰 범어사에서 시작하는 탐방은 선명상과 다도를 통해 참가자들의 마음을 가라앉히고, 전통 사찰음식을 맛보며 한국 불교문화와 건강한 식문화를 체험한다. 이어 산성마을로 이동해 대한민국 유일의 전통 누룩 제조 명맥을 잇는 지역의 발효문화를 접한다. 금정산성 막걸리와 천연 누룩 발효빵 만들기 등은 금정산에서만 경험할 수 있는 향토 미식 콘텐츠다.

금정산성 북문 일원에서는 자연을 배경으로 한 작은음악회가 펼쳐진다. 지휘자 겸 연주자 정희자와 바이올리니스트 싱코바·김효연 등이 참여해 산속에서 음악을 즐기는 색다른 경험을 선사한다. 이어 금정산 최고봉인 고당봉 구간에서 슬로조깅 산행에 나선다. 빠르게 정상에 오르는 등산 대신 자연을 느끼며 천천히 달리는 방식으로 건강과 휴식을 결합한 관광 프로그램이다.

시는 이번 행사를 통해 금정산의 관광 가능성을 콘텐츠화하는 데 주력할 계획이다. 현장의 체험과 풍경을 담은 15분 분량의 예능형 탐방 영상 1편과 숏폼 영상 5편을 제작해 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산시킬 예정이다.

김창덕 시 푸른도시국장은 “금정산국립공원 지정을 계기로 우수한 자연·문화유산을 널리 알리고 지역의 특색 있는 관광자원과 연계해 새로운 관광 수요를 창출하는 것이 중요하다”며 “금정산만의 차별화된 매력을 국내외에 적극적으로 알리고 지역과 관광객이 함께 누리는 지속 가능한 관광을 활성화하겠다”고 말했다.

한편 금정산은 지난 3월 대한민국 제24호 국립공원으로 지정됐다. 멸종위기종 14종을 포함한 야생동물 1782종과 자연경관 71곳, 문화유산 127점을 보유하고 있다. 산림과 생태계뿐 아니라 범어사와 금정산성, 산성마을 등 역사·문화·생활 자원이 한데 어우러져 있다는 점이 다른 국립공원과 차별화되는 강점이다.

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