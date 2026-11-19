유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 예비 남편과 신혼집 마련 비용을 절반씩 부담했다고 밝혔다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 한도 없는 신용카드를 받고 쇼핑에 나선 서인영의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 제작진으로부터 무제한 신용카드를 건네받은 서인영은 반가움을 감추지 못했다. 그는 “아빠한테 신용카드 잘리고 얼마 만에 보는지 모르겠다”며 현재 체크카드를 사용하고 있고, 결제할 때마다 부모님에게 문자가 간다고 밝혀 웃음을 안겼다.

카드 사용에는 3시간이라는 제한 시간이 주어졌다. 서인영은 서울 청담동의 한 편집숍을 찾아 신혼집에 놓을 조명부터 코트, 반지, 가방 등을 차례로 골랐다. 그 결과 쇼핑을 시작한 지 단 27분 만에 총 2812만원을 결제했다.

하지만 쇼핑을 마친 서인영은 예상과 달리 복잡한 심경을 드러냈다. 그는 “교회 가서 회개해야겠다”며 과소비에 대한 죄책감을 내비쳤고, 자신이 사용한 금액만큼 기부하겠다는 뜻을 밝혔다.

이후 아버지에게 기부할 돈을 요청했다가 오히려 크게 혼났다는 사실도 전했다. 서인영은 “아빠한테 내가 쓴 만큼 기부해야 하니까 돈을 달라고 했다”며 “아빠가 ‘네가 지금 주제를 알아야지. 그 돈을 쓰지 말고 기부했어야지’라며 난리가 났다”고 당시 상황을 설명했다.

이 과정에서 예비 남편과 마련한 신혼집 이야기도 나왔다. 서인영은 “남자친구랑 반반해서 내가 집을 하지 않았냐. 그것도 어렵게 어렵게 한 것”이라고 밝혔다. 자신의 경제적인 상황을 고려하지 않은 채 아버지에게 무작정 돈을 요청했다는 사실을 깨달았다는 것.

그는 “아빠가 아직도 정신을 못 차렸다고 하더라. 아빠 말이 맞으니까 내 자신이 너무 싫었다”며 결국 1400만원 상당의 코트를 환불했다고 밝혔다.

서인영은 최종적으로 기부 금액을 2000만원으로 정하고 병원을 찾아 소아청소년 뇌질환 환자들을 위한 치료비를 전달했다. 그는 “죄송하다. 제가 또 돈 열심히 모아서 좋은 일 많이 하겠다”며 앞으로도 선행을 이어가겠다는 뜻을 전했다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다. 이후 6세 연상의 사업가 최지훈 씨와 재혼 소식을 알렸으며, 오는 12월 26일 결혼식을 앞두고 있다.

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