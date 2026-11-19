법학적성시험(LEET·리트) 만점과 서울대 치의학과 합격 이력을 둘러싼 부정행위 의혹을 해소하겠다며 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 실시간 풀이를 예고한 이진우(32)씨가 검증 당일 현장에 나타나지 않았다.

19일 입시업계에 따르면 이씨는 이날 오전 서울 강남구 대치동 IDA 입시연구소에서 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과를 공개할 예정이었다.

수능 국어 문제를 실시간으로 풀며 ‘부정행위’ 의혹을 해소하겠다던 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우씨가 공개 검증장에 나타나지 않았다. 유튜브 채널 ‘IDA 입시연구소’ 영상 썸네일 캡처를 활용해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 썸네일 사진. Chat GPT 생성·유튜브 채널 ‘미미미누’·‘IDA 입시연구소’ 화면 캡처

이씨는 시험 시작 시각인 오전 8시40분보다 앞선 오전 8시까지 현장에 도착해 소지품 제출과 환복, 금속탐지기 검사, 귀·코·입 내시경 검사 등을 받기로 했다. 현장에는 입시학원 국어 강사들과 언론사 취재진이 참관인으로 대기했으며, 연구소 공식 유튜브 생중계에도 오전 6시30분부터 약 2000명의 시청자가 몰렸다.

그러나 약속된 시각이 지나도 이씨는 현장에 나타나지 않았다. 검증을 주관한 학원 측이 연락을 시도했으나 이씨의 휴대전화는 전원이 꺼진 상태였던 것으로 전해졌다.

이씨는 과거 수능에서 하위권 성적을 받았으나 2026학년도 수능에서 생명과학Ⅱ 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 합격했다. 이어 2027학년도 리트 언어이해와 추리논증 영역에서 만점을 받아 주목받았다.

이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 이씨의 성적과 시험 과정에 대한 의혹이 제기됐다. 이씨가 공개한 리트 시험지에서 답안을 수정한 흔적이 발견됐다는 주장과 과거 수능 성적증명서의 이름 및 개명 시점이 일치하지 않는다는 의혹 등이 나왔다.

법학적성시험 만점자 이진우씨. 유튜브 채널 '미미미누' 화면 캡처

이씨는 그동안 제기된 의혹을 전면 부인하며 공개 검증을 통해 실력을 증명하겠다는 입장을 밝혀왔다. 그러나 시민단체와 수험생 등의 고발이 이어지면서 경찰도 수사에 착수했다.

서울경찰청은 전날 이씨와 관련된 고발 사건 2건을 광역수사단에 배당하고 성적 조작과 부정행위 의혹 등을 살펴보고 있다.

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