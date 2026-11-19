도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 광둥성 선전에서 사상 처음으로 3자 정상회담을 개최한다. 핵군축과 인공지능(AI)의 군사적 활용, 이란 문제 등 국제 안보 현안을 논의할 예정으로, 이번 회담이 강대국 간 갈등과 국제질서에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

세 정상은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 이날 오후 선전의 치린산장에서 만난다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 “3국 정상은 세계 평화와 관련된 중요한 문제에 대해 심도 있게 의견을 교환할 예정”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터)과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

회담에서는 핵무기 감축과 AI의 군사적 활용, 이란 문제 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 미중러가 핵무기 지휘·통제 과정에서 AI 활용을 제한하는 방안을 협의하고 있으며, 관련 합의가 도출될 가능성이 있다고 보도했다.

우크라이나 전쟁도 관심사지만 공식 의제에 포함될지는 불확실하다. 3국은 입장 차이가 큰 우크라이나 전쟁과 한반도 비핵화 문제보다는 공감대를 형성할 수 있는 현안을 중심으로 의제를 조율해 온 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 종식 문제도 논의하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

공동성명 채택 여부도 주목된다. 유리 우샤코프 크레믈궁 외교정책 보좌관은 지난 16일 공동성명 문안을 놓고 집중적으로 협의하고 있으며 러시아 측 의견을 중국에 전달했다고 밝혔다. 다만 최종 합의 여부는 확정되지 않았다. 합의에 이르지 못하면 각국이 별도로 회담 결과를 설명할 가능성도 있다.

이번 회담에 앞서 열리는 미중 정상회담도 관심사다. 트럼프 대통령과 시 주석은 지난 9월 미국 워싱턴에서 만난 이후 약 두 달 만에 다시 회동한다. 양국 정상은 관세 갈등과 희토류 수출통제, 첨단 반도체 규제 등 현안을 논의할 예정이다. 기존 무역휴전의 이행 상황을 점검하고 추가 합의를 도출할 수 있을지가 관건이다. 중국이 양국 관계의 핵심 쟁점으로 꼽는 대만 문제도 주요 변수로 거론된다.

트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회동 성사 여부도 관심사다. 트럼프 대통령은 최근 아시아 순방 과정에서 김 위원장과 만날 가능성을 열어뒀다. 그러나 마코 루비오 미국 국무장관은 전날 트럼프 대통령이 김 위원장과의 만남에 진지한 입장이라면서도 “내일 회담이 있을 것이라고 말하는 것은 아니다”라고 밝혔다. 중국 외교부도 북미 정상회담 개최 가능성에 대해 관련 정보가 없다는 입장을 내놨다. 러시아 크레믈궁은 김 위원장이 에이펙 정상회의에 참석한다면 푸틴 대통령과 회담할 수 있다고 밝힌 바 있다.

한편 시 주석은 이날 오전 에이펙 정상회의 전체회의를 주재하고 자유무역 확대와 공급망 안정, 디지털경제 협력 등을 논의한다. 중국은 아시아태평양 지역 경제협력의 방향을 담은 ‘선전 정상선언’ 채택과 아시아태평양자유무역지대(FTAAP) 추진, AI·디지털경제 협력 확대를 위한 별도 문서 채택도 추진하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지