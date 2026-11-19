19일 체감온도가 영하권으로 뚝 떨어진 '수능 한파' 속 2027학년도 대학수학능력시험을 치르기 위해 대구 지역 수험생들이 고사장을 향했다.



고사장 정문에는 이른 시간부터 수험생의 사기를 북돋우기 위해 손팻말, 현수막 등을 이용한 열띤 응원전이 펼쳐졌다.

사대부고 고사장. 연합뉴스

최근 각종 시험에서 초소형 카메라 등을 이용한 인공지능(AI) 부정행위 논란이 불거지면서 현장에서는 불안감을 쉽사리 떨치기 힘들다는 반응도 일부 나왔다.



이날 오전 7시, 대구교육청 24지구 제1시험장인 중구 사대부고.



체감온도가 영하 0.9도까지 떨어진 '수능 한파' 속 수험생들이 한두명씩 고사장에 속속 도착하기 시작했다.



삼삼오오 모여 고사장 정문에 도착한 수험생들은 쌀쌀해진 초겨울 날씨 탓인지 대부분 두꺼운 외투를 입고 왔다.



이들의 표정에는 12년 교육과정 끝에 더 넓은 세상으로 향하는 마지막 관문을 앞두고 긴장과 설렘이 묻어나 보였다.



학교까지 배웅하러 온 학부모들은 쉽사리 발이 떨어지지 않는 듯 고사장을 향하는 자녀의 뒷모습을 한참 바라보거나 사진을 찍기도 했다.



학부모 이선애(50대)씨는 "긴장하지 말고 집중해서 열심히 최선을 다해 치라고 응원했다"며 "자녀가 외부 환경에 크게 휘둘리는 성격이 아니라 안심이 된다"고 말했다.



이날 고사장 정문에는 이른 시각부터 각 지역 학교에서 찾아온 교사와 학생들의 열띤 응원전이 펼쳐졌다.



이들은 "힘내세요" 등이 적힌 손팻말과 현수막을 연신 흔들며 고사장을 향해 발을 내딛는 수험생을 응원했다.



칠성고 교사 송모(30대)씨는 "오전 7시부터 제자들을 응원하기 위해 왔다"며 "다들 평소 실력대로 시험을 잘 치르고 나왔으면 하는 마음에 초콜릿을 나눠주고 있다"고 했다.



대구국제고 교사 이모(50대)씨도 "이번 시험은 안경 등을 철저히 점검할 예정이라 분위기에 휩쓸릴까 봐 걱정된다"며 "아이들에게 편하게 시험을 치라고 격려하고 있다"고 말했다.



청구고, 대구여고 등 시험장 앞도 수험생들과 학부모, 응원 인파로 북적였다.



수험생들은 쌀쌀한 날씨 속 두꺼운 외투와 목도리로 중무장한 모습이었다.



자녀를 배웅 나온 한 어머니는 안은 채 눈시울을 붉히며 마지막까지 격려의 말을 건넸다.



학부모 김래원(50대) 씨는 "긴장하지 말고 그동안 노력한 만큼만 실력을 발휘하고 오면 좋겠다"며 "잘하고 올거라 믿는다"고 말했다.



한편 최근 세무사 등 각종 시험에서 초소형 카메라와 이어폰 등을 동원한 AI 부정행위 논란이 불거지면서 현장에는 불안감을 쉽사리 떨치기 힘들다는 반응이 일부 나왔다.



특히 초소형 카메라 등을 숨길 수 있는 뿔테 안경, 단추가 점검 대상이 되면서 일부러 착용을 피했다는 수험생도 있었다.



한 수험생은 소지품 검사 등을 대비해 투명 가방을 들고 시험장으로 향하기도 했다.



고3 수험생 자녀를 둔 강모(50대)씨는 "학교에서 모자나 단추가 달린 옷을 되도록 입지 말라고 안내받았다"며 "최대한 안내에 따라야 시험에 온전히 집중할 수 있을 듯해 자녀에게도 그렇게 하라고 했다"고 말했다.



수험생 박모(18)군은 "다들 내 옆자리가 적발돼 고사장 분위기가 안 좋아질까 걱정"이라며 "오늘도 평소 쓰던 반 뿔테 안경을 쓰고 왔는데 점검 대상이라 조금 걱정되긴 한다"고 했다.



고사장을 찾은 한 교사도 "안 그래도 예민한 아이들인데 어제 저녁까지 샤프는 쓸 수 있는지 등을 물어봐서 불안해하지 말라고 계속 달래줬다"고 했다.

<연합>

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