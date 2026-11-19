가방에 평소 쓰던 지우개나 컴퓨터용 사인펜을 넣었다면 올해 수능에서는 시험 중 사용할 수 없다. 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 개인 지참 필기구가 흑색 연필로 제한되고 안경과 복장 검사도 강화됐기 때문이다. 2027학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생이 시험장으로 출발하기 전 알아둬야 할 달라진 규정과 유의사항을 문답으로 정리했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 지난 18일 대구 중구 경북대학교 사범대학 부설고등학교에서 열린 수능 예비 소집에서 고3 수험생이 달라진 수험생 유의사항을 확인하고 있다. 연합뉴스

Q. 입실 시간과 꼭 챙겨야 할 물품은?

A. 수험생은 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다. 수험표와 신분증은 반드시 지참해야 한다. 수험표를 분실한 경우 응시원서에 붙인 사진과 같은 사진 1장과 신분증을 가지고 오전 8시까지 시험장 내 시험관리본부를 방문하면 재발급받을 수 있다.

Q. 휴대전화나 스마트워치 등을 가방에 넣어 가져가도 되나?

A. 시험장에는 휴대전화와 스마트워치, 스마트안경, 태블릿PC, 블루투스 이어폰, 전자담배 등 모든 전자기기를 가져갈 수 없다. 부득이하게 가져왔다면 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다. 제출하지 않고 소지하다 적발되면 부정행위로 처리돼 시험이 무효가 된다. 스마트안경을 시험 중 착용한 경우 다음 해 수능 응시 자격도 제한된다. 시계는 통신·결제 기능과 전자식 화면 표시기가 없는 아날로그 시계만 허용된다.

Q. 올해 개인적으로 가져갈 수 있는 필기구는 무엇인가?

A. 흑색 연필만 허용된다. 검은색 컴퓨터용 사인펜과 흰색 수정테이프, 지우개, 샤프, 샤프심은 시험장에서 지급한다. 지우개가 달린 흑색 연필은 사용할 수 있지만 연필깎이는 반입할 수 없다. 고무 그립이 달린 연필은 감독관의 확인을 받아야 한다. 개인 지참이 금지된 필기구를 실수로 가져왔다면 감독관 안내에 따라 가방에 넣어 교실 밖에 보관해야 한다.

Q. 안경을 쓰는 수험생은 매 교시 검사를 받아야 하나?

A. 1교시 시작 전 모든 수험생이 안경을 책상 위에 내려놓고 스마트안경 여부를 검사받는다. 이후 매 교시에도 안경 착용 상태를 확인한다. 일반 안경 착용 자체가 금지되는 것은 아니다. 검사 과정에서 추가 확인을 요청받으면 안경의 종류를 설명하고 감독관의 안내에 협조하면 된다.

Q. 단추가 있는 옷이나 장신구를 착용해도 되나?

A. 단추가 있는 옷을 입는 것 자체가 금지되는 것은 아니다. 다만 교육부는 검사가 원활하게 진행되도록 단추가 없는 옷을 권장하고 목걸이·반지·모자 등 불필요한 장신구 착용을 자제하도록 했다. 단추에는 스티커를 부착하고 옷깃과 소매 등도 검사한다. 시험 도중 스티커가 떨어지거나 검사 과정에서 불편이 생기면 임의로 조치하지 말고 감독관에게 알려야 한다.

Q. 보청기나 혈당 측정기 등 의료기기를 착용하고 있다면?

A. 의료기기별 허용 기준과 검사 절차는 교육부의 추가 안내에 구체적으로 명시되지 않았다. 건강상 필요한 기기를 사용하는 수험생은 시험 시작 전 감독관에게 사용 사실과 필요성을 설명하고 안내를 받아야 한다. 의료기기를 임의로 제거하거나 작동을 중단해서는 안 된다.

Q. 시험 도중 연필이 부러지거나 지급받은 필기구가 고장 나면?

A. 손을 들어 감독관에게 알리고 교체 등 필요한 조치를 요청하면 된다. 개인 지참이 가능한 흑색 연필은 여분을 준비해 두는 것도 좋다. 개인 연필깎이는 반입할 수 없으며, 개인 샤프나 지우개 등 금지 물품을 임의로 꺼내 대신 사용해서는 안 된다.

Q. 4교시 탐구 영역과 가채점표 작성 때 주의할 점은?

A. 한국사 영역에 응시하지 않으면 시험 전체가 무효 처리돼 성적통지표를 받을 수 없다. 사회·과학탐구 영역은 선택한 과목을 정해진 순서대로 풀어야 한다. 2개 과목에 응시하는 수험생이 제2선택 과목 시간에 이미 종료된 제1선택 과목의 답안을 수정하거나 작성하면 부정행위로 처리된다. 수험표 뒤에 제공되는 가채점표도 매 교시 종료령이 울리기 전에 작성해야 한다. 종료령 이후 문답지 회수 전 작성하면 부정행위에 해당한다.

수험생은 시험장으로 출발하기 전 가방 속 전자기기와 금지 물품을 다시 확인하고, 수험표와 신분증을 챙겨야 한다. 올해는 기존과 달라진 규정이 많은 만큼 교육부가 안내한 유의사항을 숙지하는 것이 중요하다. 예상하지 못한 상황이 발생하더라도 임의로 물품을 꺼내거나 자리를 이동하지 말고 감독관에게 알린 뒤 안내에 따라 대응해야 한다.

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