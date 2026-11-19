사진=미나 SBS

가수 미나가 남편 류필립과의 이혼설을 직접 해명하며 변함없는 부부 사이를 공개했다.

미나는 18일 자신의 SNS에 류필립과 함께 촬영한 영상을 게재했다. 이와 함께 “남편 두 달+일주일 만에 무사히 돌아와서 잘 살고 있어요”라는 글을 남겼다.

공개된 영상에는 두 사람이 나란히 서서 하트 챌린지에 참여하는 모습이 담겼다. 서로 장난스러운 표정과 동작을 주고받으며 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

특히 미나는 최근 불거진 이혼설에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 “필립 씨가 라이브 방송을 할 때마다 ‘이혼 잘했다’고 글을 남기시는 분들이 많다”며 “오해하지 마세요. 우리 이혼 안 했어요”라고 강조했다.

앞서 류필립은 아내 미나와 떨어져 홀로 미국에서 생활하는 근황을 공개해 관심을 모았다. 두 사람이 함께 운영하는 유튜브 채널 ‘필미커플’을 통해 미국행을 결심하게 된 배경을 털어놓기도 했다.

당시 류필립은 “최근에 스트레스를 많이 받았다. 불안정한 미래에 대한 부분 때문에 갑작스럽게 미국에 오게 됐다”며 새로운 환경에서 여러 가지 결정을 내려보려 한다고 밝혔다.

이어 두 달 치 옷을 챙겨 미국으로 떠났다면서 “아내한테 미안하고 여러 가지 생각이 들었다”고 솔직한 심경을 전했다.

이후 류필립이 아내와 떨어져 지내는 모습이 공개되자 온라인에서는 두 사람의 관계에 문제가 생긴 것 아니냐는 추측이 이어졌다. 특히 별거와 이혼 가능성까지 거론되며 파경설로 번졌지만, 미나가 직접 부부의 근황을 공개하며 이를 일축한 것이다.

한편 미나와 류필립은 17세 나이 차를 극복하고 2018년 결혼했다. 두 사람은 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’, MBN ‘모던패밀리’ 등 여러 예능 프로그램에 함께 출연하며 일상을 공개해 왔다.

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