경기 하남시의 한 아파트 헌옷수거함에 신생아 시신을 유기한 혐의를 받는 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

하남경찰서는 사체유기 혐의로 30대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 사진=이수민 기자

A씨는 자신이 출산한 남자아이 B군의 시신을 하남시 미사지구의 한 아파트 헌옷수거함에 버린 혐의를 받는다.

경찰은 전날인 18일 오후 3시16분쯤 해당 수거함에서 옷가지를 수거하던 시민의 신고를 받고 현장에 출동했다. 발견 당시 B군은 탯줄이 붙은 상태로 수건에 싸여 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 아파트 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨를 용의자로 특정하고 동선을 추적했다. 이후 이날 오전 0시40분쯤 전라도 광주에 있는 A씨의 자택에서 검거했다.

경찰은 A씨가 자신의 언니가 거주하는 아파트 단지의 헌옷수거함에 B군의 시신을 유기한 것으로 보고 있다.

경찰은 국립과학수사연구원에 B군의 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인할 방침이다.

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