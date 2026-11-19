4대 은행에서 손실 흡수 능력을 보여주는 대손충당금 적립률이 하락하고 있다.



19일 각 은행의 분기보고서에 따르면, 3분기 말 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 평균 대손충당금 적립률은 146.8%로 집계됐다.

서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습.

지난해 말(172.0%)보다 25.2%포인트(p) 하락했고, 2024년 말(204.2%)과 비교하면 57.4%p 낮아졌다.



대손충당금 적립률은 은행이 고정이하여신(3개월 이상 연체·NPL)에 대비해 얼마나 충당금을 쌓아뒀는지 보여주는 지표다. 수치가 높을수록 향후 발생할 수 있는 대출 손실을 흡수할 여력이 크다는 의미다.



은행별로 보면 우리은행의 대손충당금 적립률은 지난해 말 172.6%에서 올해 3분기 말 126.8%로 45.8%p 떨어졌다. 하나은행도 같은 기간 136.3%에서 106.5%로 29.8%p 하락했다.



신한은행은 173.1%에서 162.5%로 10.6%p 낮아졌고, KB국민은행은 206.0%에서 191.4%로 14.6%p 하락했다.



은행들은 고금리 장기화와 경기회복 지연에 따른 기업, 취약 차주의 상환 능력 악화를 부실채권 증가의 배경으로 꼽았다.



시중은행 관계자는 "장기간 이어진 고금리와 내수 침체로 중소기업과 소상공인, 일부 취약 차주의 연체가 늘어난 데다 일부 대기업의 기업회생 신청까지 겹치면서 고정이하여신이 증가했다"고 밝혔다.



또 다른 관계자는 "최근 몇 년간 연체와 부도 증가, 경기회복 지연 등으로 고정이하여신이 늘면서 적립률이 낮아졌다"면서도 "담보 등을 통한 회수 가능액에 따라 실제 충당금 적립 규모가 달라지는 만큼 적립률 하락만으로 손실흡수능력이 약화했다고 단정하기는 어렵다"고 설명했다.

<연합>

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