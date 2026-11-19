19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 의대 진학을 노리는 상위권 수험생들의 경쟁이 치열할 전망이다.



지역의사제 도입으로 의대 모집인원이 492명 늘었지만 증원분이 수시에 집중되면서 정시 모집인원은 오히려 줄었다.

의대생. 연합뉴스

지난해 '불영어' 논란을 빚었던 영어 영역이 올해 비교적 쉽게 출제될 것으로 예상되면서 국어와 수학, 탐구 영역의 상위권 변별력 확보 여부에도 관심이 쏠린다.



입시업계에 따르면 전국 39개 의대의 2027학년도 신입생 모집인원은 총 3천508명으로 전년(3천16명)보다 492명(16.3%) 늘었다.



내년부터 지역의사제가 도입되면서 의대 입학의 문이 넓어진 셈이다.



지역의사제는 의대 신입생 중 일정 비율을 선발해 등록금과 생활비를 지원하고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하게 하는 제도다.



해당 의대 소재지나 인접 지역 중·고등학교 졸업자에게만 지원 자격이 주어진다.



특히 올해 재수생 등 N수생(대입에 2차례 이상 도전하는 수험생)이 대폭 늘어난 데는 지역의사제 영향이 큰 것으로 분석된다.



지방 학생이 의대에 입학할 또 다른 길이 열린 만큼 이미 대학에 다니고 있다고 하더라도 수능에 다시 도전하는 상위권 수험생이 적지 않다는 관측이다.



특히 국어·수학 등 주요 영역의 상위권 변별력이 의대 입시의 변수가 될 전망이다



임성호 종로학원 대표는 "올해는 수능 영어가 쉽게 출제될 가능성이 높기 때문에 의대 전형에서 요구되는 수시 최저기준을 충족하는 수험생이 많을 것"이라고 내다봤다.



그러면서 "국어, 수학, 탐구 등 다른 영역의 변별력이 상대적으로 높아질 것"이라고 덧붙였다.



다만 의대 모집에서 수능 비중이 상대적으로 큰 정시 선발 인원은 늘지 않았다.



진학사에 따르면 2027학년도 의대 정시 모집인원은 작년 991명에서 올해 984명으로 7명(0.7%) 줄어든 반면, 의대 수시 모집인원은 2천25명에서 2천524명으로 499명(24.6%) 늘었다.



전체 의대 모집인원에서 정시 비중도 28.1%로 전년에 비해 4.8%포인트(p) 하락했다.



다만 수험생들은 희망 의대의 수시 및 정시 인원 등을 살핀 뒤 지원 전략을 짜야 할 것으로 보인다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 의대 지원과 관련해 "수능 난이도와 수시 충원 결과에 따라 실제 정시 모집인원은 달라질 수 있는 만큼 수험생들은 수시 충원 이후 발표되는 최종 모집인원과 전형별 지원 자격을 반드시 확인해야 한다"고 조언했다.



임성호 대표는 "지역의사제 전형은 대부분이 수시 모집이기 때문에 내신이 상대적으로 중요하다"며 "수능이 쉽게 출제되면 내신 변별력이 높아질 가능성이 크다"고 분석했다.

<연합>

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