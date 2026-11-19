19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)의 최대 변수는 역대 최대 규모로 심화한 '사탐런'이 될 것으로 보인다.



지난해 1등급 비율이 3%대에 그치며 '불영어' 논란을 빚었던 영어 영역은 올해에는 비교적 평이하게 출제될 것이라는 전망이 나온다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 울산시 중구 약사고에서 한 학생의 책상 위에 담임 선생님이 나눠 준 간식과 수험생 유의사항 책자가 놓여 있다. 연합뉴스

한국교육과정평가원(평가원)에 따르면 이번 수능의 탐구 영역 지원자 53만1천676명 가운데 사회탐구를 한 과목 이상 선택한 수험생은 45만2천219명으로 85.1%에 달한다.



지난해 77.3%보다 7.8%포인트(p) 높아진 수치로, 탐구 영역 지원자 10명 중 8명 이상이 사회탐구를 선택한 셈이다.



반면 과학탐구 지원자는 16만182명으로 지난해보다 9만2천734명 줄었다.



사탐런은 자연계열 진학을 희망하는 수험생들이 과학탐구 대신 사회탐구 과목을 선택하는 현상을 뜻한다.



2022학년도 수능부터 사회·과학탐구 구분 없이 최대 2개 과목을 자유롭게 선택할 수 있게 된 데 이어 주요 대학들이 자연계열 모집단위의 과학탐구 필수 응시 조건을 완화하거나 폐지하면서 이러한 현상이 확산했다.



사회탐구는 과학탐구보다 학습 부담이 상대적으로 적은 데다 응시자 규모도 커 수능 최저학력기준 충족에 유리할 것이라는 기대가 작용한 것으로 풀이된다.



하지만 올해 사회탐구를 선택한 수험생들이 실제 대입에서도 유리할지는 미지수다.



수시모집에서는 탐구 과목에서 받은 등급에 따라 대학이 요구하는 수능 최저학력기준을 충족할 수 있는지가 중요하다.



정시모집에서는 과목별 난이도와 응시자들의 성적 분포에 따라 달라지는 표준점수와 백분위 등이 합격에 영향을 미칠 수 있다.



표준점수는 수험생의 원점수가 전체 응시자 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 점수로, 일반적으로 시험이 어렵게 출제될수록 최고점이 높아지는 경향이 있다.



지난해에는 사회탐구가 어렵게 출제되면서 높은 표준점수를 받은 수험생들이 유리했지만, 올해도 같은 결과가 나올 것이라고 단정하기는 어렵다.



사회탐구가 상대적으로 쉽게 출제되고 과학탐구가 어렵게 출제된다면 오히려 과학탐구 응시자들이 표준점수에서 유리해질 가능성도 있다.



대학마다 탐구 영역의 표준점수를 그대로 반영하거나 백분위 또는 변환표준점수를 활용하는 등 성적 산출 방식이 다른 점도 고려해야 한다.



따라서 응시 인원이 크게 늘어난 사회탐구가 무조건 유리하거나, 반대로 응시 인원이 줄어든 과학탐구가 반드시 불리하다고 볼 수는 없다는 게 입시업계의 분석이다.



영어 영역에서는 지난해와 같은 '불영어'가 재현될 가능성은 작다는 관측이 나온다.



영어는 원점수 90점 이상이면 1등급을 받는 절대평가 방식이지만, 지난해 수능에서는 1등급 비율이 3.11%에 불과했다.



상위 4%가 1등급을 받는 상대평가보다도 1등급 비율이 낮아 수시모집에서 수능 최저학력기준을 충족하지 못한 수험생들의 반발이 일었고, 오승걸 당시 한국교육과정평가원장이 사임하기까지 했다.



이후 평가원은 올해 수능 영어 영역의 1등급 목표 비율을 6∼10%로 제시했다. 다만 김문희 현 평가원장은 지난 3월 구체적인 목표 비율을 제시하지 않고 적정 난이도로 출제하겠다고만 밝혔다.



올해 두 차례 모의평가에서는 영어 난이도가 크게 엇갈려 실제 수능의 난이도를 쉽사리 예측하기는 어려운 상황이다.



6월 모의평가에서는 영어 1등급 비율이 4.13%에 그쳤지만, 9월 모의평가에서는 15.5%까지 높아졌다. 두 시험 간 차이는 11.37%포인트(p)에 달한다.



입시업계에서는 지난해 영어 난도 논란과 평가원의 적정 난이도 출제 방침을 고려할 때 올해 수능 영어가 지난해만큼 어렵게 출제되지는 않을 것으로 보고 있다.



영어가 쉽게 출제될 경우 높은 등급을 받는 수험생이 늘어나 수시모집에서 수능 최저학력기준을 충족하는 인원도 증가할 수 있다.



정시모집에서도 영어의 변별력이 낮아지면서 국어와 수학 등 다른 주요 영역의 성적이 대입 당락을 가르는 데 상대적으로 중요해질 전망이다.

<연합>

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