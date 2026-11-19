55만여명이 지원한 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 19일 전국 85개 시험지구, 1천312개 시험장에서 일제히 치러진다.



인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려 속에 정부가 스마트안경 전수검사부터 수험생 옷 단추에 스티커를 붙이는 대책까지 내놓으면서 33년간 이어져 온 수능의 공신력이 시험대에 올랐다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생이 시험실 위치를 확인하고 있다. 사진공동취재단

현행 수능 체제로 치러지는 마지막 시험인 데다 지역의사제 도입에 따른 의대 정원 증가 등으로 N수생이 23년 만에 최대 규모로 몰리면서 상위권 대학 입시 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.



정부는 AI를 활용한 부정행위 차단에 총력을 기울이고 있다.



전국 1천312개 시험장에 투입될 감독관 7만5천여명뿐 아니라 올해는 스마트안경 등 스마트기기 전담 인력 1천800여명, 복도 감독관 6천600여명 등 8천400여명이 추가로 배치된다.



스마트안경 등 전자기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 수험생이 착용한 안경을 전수 검사하고, 수험생들의 가방은 교실 밖 복도에 별도로 보관한다.



또 수험생이 제출하지 않고 가방에 숨겨둔 휴대전화를 적발하기 위해 위급재난문자를 발송한다.



단추형 초소형 카메라를 이용한 부정행위를 막기 위해 수험생들의 옷 단추에는 스티커가 붙여진다.



세무사 시험 수석 합격자가 최근 AI를 활용한 부정행위 사실을 시인한 뒤 'AI 커닝' 우려가 커진 가운데 정부가 내놓은 추가 대책들이다.



수험생들은 스마트안경, 스마트워치 등 전자기기를 1교시 시작 전 감독관에게 제출하지 않고 소지했다가 적발될 경우 시험이 무효가 될 수 있는 만큼 각별히 유의해야 한다.



응시생은 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다.



시험은 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 진행되는데 1교시 국어, 2교시 수학, 3교시 영어, 4교시 한국사 및 탐구(사회·과학·직업), 5교시 제2외국어/한문 순이다.



국어·수학 영역은 '공통과목+선택과목' 구조가 적용된다.



국어 영역에서 공통과목인 독서, 문학 외에 '화법과 작문', '언어와 매체' 중 하나를 골라 응시해야 하고 수학 영역에서는 공통과목인 수학 Ⅰ·Ⅱ와 함께 '확률과 통계', '미적분', '기하' 중 하나를 선택한다.



한국사는 올해도 반드시 응시해야 하며 미응시자는 성적통지표가 아예 제공되지 않는다.



사회·과학탐구영역은 사회·과학 구분 없이 17개 선택과목 가운데 최대 2개를, 직업탐구 영역은 6개 과목 중 최대 2개를 선택할 수 있다.



영어와 한국사, 제2외국어/한문 영역은 절대평가에 따른 등급만 표시된다.



2028학년도 수능부터는 국어·수학·탐구 선택과목이 폐지되면서 제도가 크게 바뀐다.



이번 수능에 원서를 낸 수험생은 총 55만1천864명으로 전년 대비 2천310명(0.4%) 줄었다.



시험에 실제로 응시하는 수험생은 50만명 안팎이 될 것으로 예상된다.



응시 인원은 2024학년도 44만4천870명에서 2025학년도 46만3천486명, 2026학년도 49만3천896명으로 2년 연속 증가했다.



응시자가 2019학년도(53만220명) 이후 8년 만에 50만명을 넘게 될지 관심이 쏠린다.



이른바 N수생(대입에 2차례 이상 도전하는 수험생)의 대폭 증가가 변수다.



수능 지원자 중 재학생은 전년보다 1만6천506명(4.4%)이나 줄었지만 졸업생 및 검정고시생은 19만6천473명으로 1만4천명가량 증가하며 23년 만에 최대 규모를 기록했다.



한국교육과정평가원은 적정한 난이도의 수능을 위해 최선을 다하겠다며 공교육 범위 내인 고등학교 교육 과정을 충실히 이수한 학생이 풀 수 있는 수준으로 문항을 출제하겠다고 강조해왔다.



이에 따라 극소수 수험생만 정답을 맞히는 초고난도 문항을 배제하는 기조가 올해도 이어질 것으로 보인다.



특히 영어는 2026학년도에 비해 쉽게 출제될 것이라는 전망에 무게가 실린다.



작년 수능에서는 영어 1등급(원점수 90점 이상)을 받은 수험생 비율이 3.11%에 불과하면서 거센 논란에 휩싸였고 오승걸 당시 한국교육과정평가원장이 난이도 실패에 책임을 지고 사임하기까지 했다.



또 '사탐런'(수능에서 자연계 학생이 과학탐구 대신 사회탐구로 몰리는 현상) 심화가 올해 수능의 변수가 될 것으로 입시 전문가들은 내다봤다.



성적 통지표는 12월 11일 수험생에게 배부된다.

<연합>

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