이마트 트레이더스 홀세일 클럽이 한 분기에 1조원이 넘는 매출을 올려 역대 최대 실적을 새로 썼다. 고물가 속에 대용량 상품과 가성비 높은 먹거리를 찾는 소비자가 늘어난 영향이다.

이마트 트레이더스 홀세일 클럽 매장 전경. 트레이더스는 올해 3분기 총매출 1조1668억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 거뒀다. 이마트 제공

국내 창고형 할인점 1위 코스트코와의 매출 격차는 여전히 크다. 코스트코가 연매출 8조원을 넘긴 가운데, 트레이더스가 빠른 성장세로 격차를 줄일 수 있을지가 관심이다.

19일 이마트 실적 자료에 따르면 트레이더스의 올해 3분기 총매출은 지난해 같은 기간보다 16.6% 늘어난 1조1668억원으로, 분기 기준 최대다. 영업이익도 40.5% 증가한 552억원으로 역대 최고치를 새로 썼다.

기존 점포 매출이 13.3%, 방문객 수가 8.0% 늘어 신규 점포 없이도 성장했다. 총매출 증가율은 1분기 9.7%, 2분기 10.3%에서 3분기 16.6%로 높아졌다. 1~3분기 누적 총매출은 3조2196억원으로 전년 동기보다 12.3% 늘었다.

고물가로 가격에 민감해진 소비자가 늘면서 대용량 상품과 자체브랜드(PB)가 실적을 받쳤다. 자체브랜드 ‘T스탠다드’의 3분기 매출은 16.6%, 매장 내 먹거리 공간 ‘T카페’ 매출은 15.5% 늘었다.

코스트코코리아가 17일 공시한 감사보고서에 따르면 2026 회계연도(제29기, 2025년 9월~2026년 8월) 매출은 8조179억원으로 전년보다 9.5% 늘었다. 국내 진출 이후 처음으로 8조원을 넘었다. 영업이익은 3149억원으로 23.7% 증가했다. 회원 연회비 등이 포함된 기타영업수익은 1871억원으로 12.9% 늘었다.

코스트코 매출은 트레이더스의 지난해 연간 총매출 3조8520억원의 두 배를 넘는 규모다. 코스트코는 8월 결산법인이고 트레이더스는 이마트의 연간 총매출 기준으로 집계해, 두 수치를 같은 조건으로 비교하기는 어렵다.

코스트코의 경쟁력은 유료 회원제에 있다. 연회비를 낸 고객이 반복해서 매장을 이용하면서 안정적인 매출 기반이 만들어진다. 미국 코스트코 본사 자료에 따르면 2026회계연도 말 기준 전 세계 회원 갱신율은 89.8%, 미국과 캐나다는 92.3%였다.

코스트코는 지난해 5월 1일 국내 연회비를 약 8년 만에 올렸다. 일반 개인회원인 골드스타는 3만8500원에서 4만3000원으로 11.7%, 이그제큐티브는 8만원에서 8만6000원으로 7.5% 인상됐다. 인상이 반영된 이번 회계연도 기타영업수익 1871억원은 영업이익의 59.4%에 해당한다.

코스트코는 대량 매입과 빠른 재고 회전으로 상품 가격을 낮추고, 회원권 수익을 따로 확보하는 구조다. 구매금액의 2%를 돌려받는 이그제큐티브 회원에게는 연간 최대 120만원까지 리워드를 준다.

트레이더스는 회원권 없이 누구나 이용할 수 있는 개방형 매장이다. 처음 방문하는 소비자에게 연회비 부담이 없다. 반면 고객이 계속 찾게 할 유인은 약해, 2022년 10월 유료 멤버십 ‘트레이더스 클럽’을 도입했다.

일반 고객용 멤버십은 연회비 3만원인 스탠다드와 7만원인 프리미엄으로 나뉜다. 적립 대상 구매액의 각각 1%, 2%를 TR캐시로 적립해 주며, 연간 적립 한도는 50만원과 100만원이다. TR캐시는 회원 갱신 후 현금처럼 쓸 수 있다. 혜택을 늘리면 고객 유치에는 도움이 되지만 적립금과 할인에 드는 비용도 늘어난다.

트레이더스는 출점 확대와 상품 경쟁력 강화에 힘을 싣고 있다. 12월 10일 경기 의정부시 산곡동에 의정부점을 열 예정이며, 현재 24개인 점포는 25개로 늘어난다. 강원 원주에서도 신규 매장을 짓고 있다. 코스트코는 국내에서 20개 점포를 운영 중이다. 2027년 11월 전북 익산점 개점을 목표로 하고 있다.

의정부점은 코스트코가 이미 영업 중인 지역에 들어선다. 연회비를 내야 쇼핑할 수 있는 코스트코와 비회원에게도 문을 여는 트레이더스가 같은 지역에서 직접 경쟁한다.

승부는 접근성과 가격, 상품 경쟁력에서 갈릴 전망이다. 창고형 할인점은 차량으로 방문하는 경우가 많아 이동 거리와 주차 편의성이 구매처 선택에 영향을 준다. 코스트코는 유료 회원 대상 가격과 리워드 혜택을 내세운다. 트레이더스는 이마트·이마트에브리데이와의 통합 매입으로 원가를 낮추고, 자체브랜드와 특화 먹거리를 늘리고 있다. 코스트코 고객을 끌어오려면 가까운 매장이라는 이점에 더해, 코스트코에서 사던 상품을 대체할 가격 경쟁력과 트레이더스에서만 살 수 있는 상품이 필요하다.

두 업체의 매출 격차를 단기간에 좁히기는 쉽지 않다. 트레이더스의 성장 속도는 빨라졌고, 코스트코도 매출과 영업이익이 함께 늘고 있다. 의정부점은 트레이더스가 코스트코 회원을 얼마나 끌어오고, 코스트코가 기존 회원을 얼마나 지키는지 가늠할 기회가 될 전망이다.

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