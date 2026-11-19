제육볶음에 흰쌀밥을 비벼 먹었더니 연속혈당측정기에 200mg/dL이 찍혔다. 고추장과 설탕이 들어간 양념 때문일까, 밥 때문일까.

매콤한 양념에 돼지고기와 채소를 볶은 제육볶음. 흰쌀밥과 함께 먹으면 밥의 탄수화물에 양념의 당류가 더해져 식후 혈당이 크게 오를 수 있다. 게티이미지

제육볶음은 돼지고기가 주재료지만 양념에 설탕·물엿·고추장이 들어간다. 여기에 흰쌀밥이 더해지면 한 끼 탄수화물이 크게 늘어난다. 같은 음식을 먹어도 혈당이 오르는 정도는 사람마다 다르다. 혈당 조절 능력과 식사량, 조리법에 따라 결과가 달라진다.

◆흰쌀밥 한 공기에 탄수화물 약 69g

대한당뇨병학회 식품교환표에서 쌀밥 70g(약 3분의 1공기)에는 탄수화물 23g이 들어 있다. 한 공기 210g이면 약 69g이다. 양념의 당류는 여기에 따로 더해진다.

밥을 비벼 먹는다고 탄수화물이 늘지는 않는다. 같은 양이면 따로 먹든 섞어 먹든 총량은 같다. 차이는 먹는 양에서 생긴다. 접시에 남은 양념에 밥을 비비면 양념을 남김없이 먹게 되고, 밥을 더 넣기도 쉽다.

양을 줄이는 것이 우선이다. 흰쌀밥에 현미나 귀리를 섞는 방법도 있지만, 잡곡밥에도 탄수화물이 들어 있어 밥을 바꿨다고 양을 늘리면 안 된다.

◆‘채소 먼저’ 효과는 식후 1시간까지

채소를 먼저 먹고 밥은 나중에 먹는 ‘식사 순서’ 요법은 연구마다 결과가 엇갈린다. 2022년 국제학술지 ‘BMJ 오픈 당뇨병 연구와 진료’에 실린 일본 연구진의 메타분석은 제2형 당뇨병 환자 230명이 참여한 임상시험 8건을 분석했다.

탄수화물을 나중에 먹도록 지도받은 환자와 일반 식사 지도를 받은 환자 사이에 당화혈색소와 식후 2시간 혈당 차이가 뚜렷하지 않았다. 연구진은 근거 수준이 낮아 임상에서 식사 순서를 우선 권고하기는 어렵다고 결론 냈다.

올해 나온 연구는 결과가 조금 다르다. 독일당뇨병센터 연구진이 ‘Clinical Nutrition’ 2026년 11월호에 발표한 메타분석은 무작위 대조시험 18건을 검토했다. 건강한 성인과 질환이 있는 성인을 모두 포함했다.

채소를 탄수화물보다 먼저 먹은 사람은 식후 30분과 60분 혈당이 비교군보다 낮았다. 120분이 지나자 혈당이 비교군보다 0.24mmol/L(약 4mg/dL) 높았고, 인슐린도 더 많이 나왔다. 처음에 인슐린이 덜 나오면 나중에 더 많이 분비되는 보상 반응이라는 해석이 있다.

연구진은 포함된 연구 대부분이 참가자가 적고, 일본에서 젊고 건강한 사람을 대상으로 했다는 점을 한계로 꼽았다. 제2형 당뇨병 환자의 공복혈당과 당화혈색소가 더 내려갔다는 결과도 있었다. 하지만 연구 1건에 근거한 결과였고, 두 그룹이 먹은 채소 양부터 달랐다. 연구진은 이 결과로 일반 권고를 내리기 어렵다고 밝혔다.

두 연구는 대상과 지표가 다르다. 2022년 분석은 당뇨병 환자의 장기 혈당 지표를, 2026년 분석은 주로 식후 단기 반응을 봤다. 식사 순서를 바꾸면 식후 1시간 혈당 정점은 낮아질 수 있다. 하루 전체의 혈당 관리까지 달라진다는 근거는 아직 부족하다.

◆매끼 10분 걷기…저녁 식후 혈당 22% 낮아져

대한당뇨병학회 2025년 진료지침(제9판)은 당뇨병 환자에게 중강도 이상 유산소운동을 주 3일 이상, 합계 150분 이상 하라고 권고한다. 3일 연속 쉬지 않도록 하고, 저항운동은 주 2회 이상 하도록 한다. 지침에는 식후 걷기를 언제 시작하고 한 번에 얼마나 걸을지는 나와 있지 않다.

이 부분을 다룬 연구가 뉴질랜드 오타고대의 ‘Diabetologia’ 논문이다. 제2형 당뇨병 성인 41명(평균 60세)이 하루 중 원하는 때 30분 걷기와 아침·점심·저녁 식후 10분씩 걷기를 2주씩 번갈아 했다.

하루에 걷는 시간은 30분으로 같았다. 연구진은 참가자에게 식사를 마치고 5분 이내에 걷기를 시작하도록 안내했다. 매끼 식후에 걸었을 때 식후 3시간 혈당 지표가 평균 12% 낮았다. 이 지표는 혈당이 얼마나 높이, 얼마나 오래 올라 있었는지를 함께 보여준다.

혈당 수치 자체가 12% 낮아졌다는 의미와는 별개다. 저녁 식사 뒤에는 차이가 22%까지 벌어졌다. 연구진은 저녁이 탄수화물이 가장 많은 끼니였고, 식사 뒤 앉아 있는 시간도 가장 길었다고 설명했다.

제육볶음에 밥을 비벼 먹은 저녁이라면 바로 앉지 말고 10분쯤 걸어보는 것이 현실적인 방법이다. 특히 인슐린이나 설포닐우레아 계열처럼 저혈당을 일으킬 수 있는 약을 쓰는 환자는 운동 전후 혈당을 확인해야 한다.

◆혈당측정기에 찍힌 200, 당뇨병일까

연속혈당측정기에 200mg/dL이 한 번 나왔다고 당뇨병으로 진단하지는 않는다. 대한당뇨병학회 진단 기준은 네 가지다.

△공복 혈장혈당 126mg/dL 이상 △75g 경구당부하검사 2시간 혈장혈당 200mg/dL 이상 △당화혈색소 6.5% 이상 △다뇨·다음·체중 감소 같은 증상이 있으면서 무작위 혈장혈당 200mg/dL 이상. 증상이 없으면 다른 날 검사를 반복해 확인한다. 경구당부하검사 2시간 혈당이 140~199mg/dL이면 당뇨병 전단계인 내당능장애로 본다.

제육볶음과 흰쌀밥을 먹은 뒤 혈당이 200mg/dL까지 오른 상황과 식후 10분 걷기로 혈당을 관리하는 방법을 표현한 AI 생성 이미지. 실제 측정 장면과는 무관.

기준은 모두 혈액으로 잰 값이다. 연속혈당측정기는 피부 아래 조직액의 포도당을 재기 때문에 혈액 혈당보다 몇 분 늦게 반영되고 수치도 다를 수 있다. 일반 식사는 75g 포도당 용액을 마시는 검사와 조건도 다르다.

식후 높은 수치가 반복되면 먹은 음식과 양, 측정 시각을 기록해 의료진과 상담하고, 공복혈당이나 당화혈색소 같은 정식 검사를 받아야 한다.

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