아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 북·미 회담이 개최될 가능성에 대해 18일(현지시간) 청와대 고위관계자는 “새로운 상황은 아직까지 없다”고 밝혔다.

이재명 대통령(아랫줄 왼쪽 두 번째)와 김혜경 여사(아랫줄 왼쪽 첫 번째)가 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 시진핑 중국 국가 주석(아랫줄 왼쪽 네 번째)의 안내를 받고 있다. (아랫줄 왼쪽부터) 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 선전=이제원 선임기자

이재명 대통령의 순방에 동행한 청와대 고위관계자는 이날 에이펙 정상회의 개최지인 중국 선전에서 기자들과 만나 북·미 회담에 관한 질문을 받고 “아직까지는 특별한 동향을 파악하고 있는 건 없다”며 “중국과의 접촉 과정에서도 우리가 특별히 들은 건 없고, 중국도 우리와 비슷한 정도의 정보와 이해를 갖고 있는 게 아닌가 하는 인상을 받았다”고 답했다. 이 고위관계자는 “여전히 북미 대화가 어떻게 될지에 대해서는 미지의 영역이고 아직 확실한 건 아무것도 없는 상황”이라고 덧붙였다.

이날 이 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 한·중 정상회담에서도 북·미 회담 가능성에 관한 언급이 있었던 것으로 전해졌다. 다만 구체적인 정보를 바탕으로 이뤄진 대화라기보다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 언급이나 미국 쪽에서 나오는 이야기들을 인용하는 정도의 차원에서 대화가 이뤄졌다고 청와대 고위관계자는 전했다. 이 대통령은 트럼프 대통령과의 만남에서 북·미 회담에 관해 직접 이야기를 나누지는 않은 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지