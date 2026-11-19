수명을 다해 거대하게 부풀어 오른 별이 곁에서 공전하던 다른 별을 집어삼키는 과정이 사상 처음으로 관측됐다. 그동안 이론과 컴퓨터 시뮬레이션으로만 설명됐던 별의 진화 과정을 실제 관측으로 확인한 것으로, 별들이 합쳐지거나 초고밀도 쌍성계로 진화하는 원리를 규명할 중요한 단서가 될 전망이다.

미국 컬럼비아대 비라지 카람벨카르 박사 연구팀은 19일 국제학술지 '네이처'(Nature)에 발표한 논문에서 지구에서 약 250만광년 떨어진 안드로메다은하의 별 'AT 2025abao'를 분석한 결과, 거대 별이 동반성을 집어삼키는 '공통 외피 진화'(CEE) 현상을 관측했다고 밝혔다.

별은 수명이 다해가면 중심부의 핵융합 연료가 고갈되면서 크게 팽창한다. 이때 주변을 공전하던 동반성이 부풀어 오른 별의 외곽 기체층 안으로 들어가면 두 별이 하나의 외피를 공유하게 된다. 외피 안에 갇힌 동반성은 기체와의 마찰로 궤도 에너지를 잃으면서 나선형으로 중심부에 접근한다. 이 과정에서 별의 외피가 우주 공간으로 방출되거나 두 별이 하나로 합쳐진다.

천문학자들은 이런 현상이 우주에서 빈번하게 일어날 것으로 추정했지만 실제 진행 과정을 직접 관측하지는 못했다.

연구팀은 지상과 우주 망원경의 관측 자료를 종합해 AT 2025abao의 변화를 추적했다. 이 별은 1989년부터 2018년까지 거의 일정한 밝기를 유지했으나 2018년부터 서서히 밝아지기 시작했다. 이런 변화가 7년 넘게 이어지다가 지난해 10월 갑작스럽게 밝기가 치솟는 폭발이 발생했다.

관측 결과 중심에 있는 별은 태양 질량의 약 7배인 거성으로, 처음 반지름이 태양의 약 350배에 달했다. 이후 동반성을 삼키는 과정에서 지난해 7월에는 태양 반지름의 약 860배까지 팽창했다. 반면 표면 온도는 약 3800K로 거의 일정했다.

연구팀은 질량이 태양의 약 0.7배인 동반성이 거성의 외피 내부로 진입하면서 발생한 마찰이 장기간 밝기 증가의 원인이라고 분석했다. 동반성의 궤도 에너지가 열과 빛으로 바뀌면서 별이 점점 밝아졌다는 것이다.

폭발 당시에는 태양 질량의 약 10~20%에 해당하는 물질이 초속 800~900㎞의 속도로 우주 공간에 방출된 것으로 추정됐다. 이는 별의 중력을 벗어나는 데 필요한 속도보다 약 10배 빠른 수준이다. 연구팀은 동반성이 거성의 헬륨 핵 부근까지 접근해 결국 합쳐졌을 가능성이 크다고 설명했다.

이번 발견은 별의 진화뿐 아니라 백색왜성이나 중성자별 등으로 이뤄진 밀집 쌍성계의 형성 과정을 이해하는 데도 중요하다. 특히 이러한 천체들이 합쳐지면서 발생하는 중력파의 기원을 규명하는 연구에도 도움이 될 것으로 기대된다.

미국 로체스터공대 제이슨 노드하우스 교수는 함께 실린 논평에서 거대 별 내부로 들어간 동반성의 궤도가 서서히 줄어드는 현상을 처음 확인했다는 데 의미를 부여했다. 그는 앞으로 베라 루빈 천문대와 낸시 그레이스 로먼 우주망원경 등을 통해 유사한 사례가 대거 발견될 수 있을 것으로 전망했다.

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