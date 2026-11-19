한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터)과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 인사를 나누고 있다.

이재명 대통령(아랫줄 왼쪽)이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석해 기념 촬영을 마친 뒤 시진핑 중국 국가 주석(아랫줄 왼쪽 세 번째)의 안내를 받고 있다. (아랫줄 왼쪽부터) 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

이재명 대통령(아랫줄 왼쪽 두 번째)와 김혜경 여사(아랫줄 왼쪽 첫 번째)가 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. (아랫줄 왼쪽부터) 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지 시간) 중국 선전 선전국제교류센터(ICSZ)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 및 문화공연에서 각국 정상들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 다섯번째 부터 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

미국·중국·러시아 정상이 사상 첫 3자 회담을 하루 앞둔 18일 오후(현지시간) 중국 광둥성 선전에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 만찬 환영행사에서 첫 인사를 나눴다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 APEC 정상회의가 열리고 있는 선전 국제교류센터에서 환영만찬을 앞두고 시진핑 중국 국가주석이 지켜보는 가운데 악수를 하고 짧게 대화했다.

트럼프 대통령이 입장해 기다리고 있던 시 주석 내외와 악수를 나눴다. 트럼프 대통령은 가볍게 시 주석의 팔을 토닥였고, 트럼프 대통령의 발언에 시 주석은 고개를 끄덕이는 모습이었다. 이후 푸틴 대통령이 오른손을 내밀며 미중 정상이 서 있는 곳으로 다가왔고, 트럼프 대통령과 악수하고 몇 마디를 나눈 뒤 기념 촬영을 위해 자리 잡았다.

이날 단체 기념촬영에서는 시 주석 내외의 양옆에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 섰고, 이재명 대통령 내외는 트럼프 대통령 옆에 자리했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지