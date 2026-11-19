도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 캐나다와 멕시코 정상들을 잇달아 만나 무역 갈등 해소 방안을 논의했다. 관세 문제와 북미 자유무역협정 재협상을 둘러싸고 교착 상태에 빠졌던 미국과 두 이웃 국가 간 협상에 돌파구가 마련될지 주목된다.

18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 대화하고 있다. 선전=연합뉴스

18일(현지시간) 블룸버그통신과 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 중국 선전에서 마크 카니 캐나다 총리와 예정에 없던 정상회담을 갖고 무역협정 체결 문제를 논의했다.

캐나다 총리실은 성명을 통해 "양국 정상은 상호 이익이 되는 무역협정을 체결하기 위한 논의를 진행했다"고 밝혔다. 이어 협정의 목표는 양질의 일자리 창출과 물가 부담 완화, 캐나다의 언어와 문화 및 주권 존중이라고 설명했다. 회담에는 미국 측에서 마코 루비오 국무장관과 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등이 배석했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 만남이 카니 총리가 아시아 순방 중 중국과 필리핀에서 무역 성과를 거둔 직후 전격적으로 성사됐다고 전했다. 캐나다 총리실은 전날까지만 해도 트럼프 대통령과의 회담 계획이 없다고 밝힌 바 있다.

카니 총리는 회담에 앞서 협상 상황을 "두 걸음 전진하면 한 걸음 후퇴하는 식"이라고 표현하면서도 상호 이익이 되는 합의가 가능하다는 믿음을 강조했다. 다만 캐나다 국민의 이익에 부합하는 합의만 받아들이겠다는 입장도 분명히 했다. 양국은 지난 8월 관세 인하 협상이 결렬된 뒤 갈등을 이어왔다.

트럼프 대통령은 이날 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과도 약 20분간 회담했다. 미국 측에서는 루비오 국무장관 등이, 멕시코 측에서는 마르셀로 에브라르드 경제장관 등이 참석했다.

셰인바움 대통령은 회담 후 "매우 좋은 만남이었다. 공동 의제에서 큰 진전을 이뤘다"고 평가했다. 두 정상은 다음 달 미국 플로리다주에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 다시 만나기로 했다.

에브라르드 장관도 그동안 56차례의 실무회의가 진행됐다며 협상 기반이 충분히 마련됐다고 설명했다.

미국과 멕시코, 캐나다는 북미 자유무역체제인 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)의 향후 운영과 관세 문제를 놓고 협상을 벌이고 있다. 트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코 정상을 하루에 연쇄 접촉하면서 북미 3국의 무역협상이 새로운 국면에 접어들 수 있다는 관측이 나온다.

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