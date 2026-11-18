미국 중간선거에서 승리해 내년 1월 의회 권력을 장악하게 된 민주당이 도널드 트럼프 대통령 일가와 핵심 측근들을 겨냥한 대대적인 조사에 시동을 걸었다. 대통령 가족의 사업을 둘러싼 사익 추구 의혹부터 성범죄자 제프리 엡스틴 관련 문건 처리, 강경 이민정책까지 조사 대상에 포함하면서 트럼프 행정부와 민주당이 정면충돌할 조짐이다.

차기 미국 연방 하원 감독위원장 맡을 로버트 가르시아 민주당 의원

AP=연합뉴스

AP통신과 워싱턴포스트 등에 따르면 내년 1월 출범하는 제120대 연방의회 하원 감독위원장으로 유력한 로버트 가르시아 민주당 의원은 18일(현지시간) 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프 등 가족과 행정부 전·현직 고위 인사 12명에게 관련 기록을 보존하라는 서한을 발송했다.

자료 보존 요구는 향후 의회 조사에 대비한 사전 조치다. 당장 자료 제출을 강제하는 것은 아니지만 민주당이 내년 하원 다수당 지위를 확보해 청문회 개최와 소환장 발부 권한을 행사하면 본격적인 조사로 이어질 전망이다.

가장 먼저 주목받는 것은 트럼프 대통령 가족의 사업을 둘러싼 이해충돌 의혹이다. 가르시아 의원은 두 아들에게 보낸 서한에서 이들이 참여한 가상화폐 기업 ‘월드리버티 파이낸셜’의 사업 활동을 조사할 수 있다고 밝혔다. 이 회사는 아랍에미리트(UAE) 국가안보보좌관의 지원을 받는 투자회사에 지분 49%를 5억달러에 매각한 거래 등으로 논란에 휩싸였다.

가르시아 의원은 트럼프 대통령의 아들들이 부친의 대통령직을 이용해 막대한 개인적 이익을 얻으려 한 것으로 보인다며, 행정부의 계약이나 우대 조치를 기대하는 기업들이 이들과의 사업 관계를 통해 혜택을 얻었을 가능성을 제기했다.

트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너도 조사 대상으로 지목됐다. 중동과 우크라이나 전쟁 관련 협상에서 대통령 특사로 활동해온 쿠슈너가 사모펀드 '어피니티 파트너스'를 운영하면서 공적 역할과 개인 투자 사이에 이해충돌이 발생했는지가 핵심 쟁점이다.

민주당의 조사 대상은 백악관 핵심 인사들로도 확대됐다. JD 밴스 부통령과 스티븐 밀러 백악관 비서실장, 수지 와일스 전 비서실장, 토드 블랜치 법무장관 등도 기록 보존 요구를 받았다.

특히 밴스 부통령에게는 엡스틴 관련 문건 공개 문제를 논의한 백악관 상황실 회의 기록을 보존하도록 요구했다. 민주당은 엡스틴 파일 공개 과정에서 행정부가 관련 정보를 은폐하거나 부적절하게 처리했는지 조사할 방침이다. 불법 이민자 대규모 추방 작전과 이민당국의 권한 남용 의혹도 조사 대상에 올랐다.

트럼프 행정부는 강력히 반발하고 있다. 백악관 법률고문 윌 샤프는 최근 가르시아 의원에게 보낸 서한에서 의회의 입법 활동과 무관하게 행정부 인사들을 위협하거나 괴롭히는 조사는 범죄 행위가 될 수 있다고 경고했다.

그러나 가르시아 의원은 이번 서한에서 향후 조사가 입법 개혁을 위해 필수적이라는 입장을 강조했다. 그는 지난 3일 중간선거에서 민주당의 승리가 확정되자 소셜미디어에 “변호사를 선임하라”는 메시지를 올리며 대대적인 조사를 예고한 바 있다.

민주당의 조사권 행사와 백악관의 법적 대응이 맞물리면서 트럼프 대통령의 남은 임기 동안 행정부와 의회 사이에 치열한 법적·정치적 공방이 벌어질 것으로 보인다.

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