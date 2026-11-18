사우디아라비아가 예멘의 친이란 후티 반군과의 무력 충돌이 내년까지 이어질 것으로 보고 최대 6개월의 장기전에 대비하고 있다. 예멘 정부군의 잇따른 패퇴와 사우디 본토에 대한 공격으로 전황이 악화하고 있지만 군사적 우위를 확보하기 전까지는 협상에 나서지 않겠다는 전략이다. 중동 전쟁의 불길이 예멘으로 확산하면서 국제 원유 공급과 홍해 해상교통에 대한 우려도 커지고 있다.

로이터통신은 18일(현지시간) 사우디 당국의 군사작전 계획을 전달받은 서방 관리 2명을 인용해 사우디가 앞으로 최대 6개월간 군사작전을 이어갈 것으로 예상하고 있다고 보도했다. 사우디는 후티 반군과 평화협상에 나서기에 앞서 자국이 지원하는 예멘 정부군이 지상전에서 확실한 성과를 거두는 것을 최우선 목표로 삼고 있다.

다만 전쟁의 향방은 미국의 지원 여부에 따라 달라질 수 있다. 또 다른 소식통은 도널드 트럼프 미국 행정부가 그동안 보류했던 예멘 작전용 공격무기 지원을 재개하면 사우디 주도 연합군이 수주 안에 전세를 뒤집을 가능성이 있다고 전했다. 이란과 관련된 역내 분쟁을 포괄적으로 종식하는 합의가 이뤄지면 예멘 내전도 진정될 수 있다는 관측도 나온다.

사우디는 2015년 후티 반군이 예멘 수도 사나를 장악하자 아랍 연합군을 이끌고 내전에 개입했다. 2022년 휴전 이후 소강상태를 유지했지만 올해 여름 교전이 재개되면서 다시 전면전 위기에 빠졌다.

최근 전황은 사우디에 불리하게 전개되고 있다. 후티 반군은 홍해 연안과 세계 해상무역의 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협을 장악했다. 예멘 정부군은 지난달 반격으로 일부 지역을 탈환했으나 지난 주말 임시 수도 아덴을 방어하기 위해 병력을 철수했다. 주요 도시 타이즈도 후티 반군에 포위된 상태다.

이에 사우디는 아덴 방어에 집중하면서 상대적으로 방어선이 안정된 동부 전선으로 공세의 중심을 옮길 방침이다. 지난 16일에는 연합군 사령관을 교체했으며 예멘 정부군 지휘부도 개편할 것으로 알려졌다.

전쟁의 충격은 사우디 본토로도 확산하고 있다. 후티 반군의 잇따른 미사일·드론 공격으로 수도 리야드의 아람코 본사 타워가 파손되고 리야드 국제공항의 항공편 운항도 상당 부분 중단됐다. 사우디가 추진해온 대형 국제행사도 차질을 빚고 있다. 국제 투자회의인 미래투자이니셔티브(FII)가 연기됐고, 2027년 1월 개최 예정이던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵도 같은 해 12월로 미뤄졌다.

사우디 정부의 대응에도 변화가 나타나고 있다. 그동안 피해 사실 공개를 꺼렸던 당국은 최근 공습 경보와 피해 상황을 적극적으로 알리고 있다. 국영 언론이 아람코 타워의 파손 현장을 공개하는 등 전쟁의 실상을 국민에게 전달하기 시작했다.

종교계에서도 전쟁 관련 메시지가 등장하고 있다. 지난 13일 리야드의 한 모스크에서는 이맘이 전투원들에게 승리와 순교를 강조하며 국경 수비대의 안전을 기원했다.

사우디가 군사적 성과를 앞세워 협상력을 높이려는 가운데 후티 반군의 공세가 이어지면서 예멘 전쟁이 중동 전체의 불안정을 심화시키는 새로운 뇌관으로 떠오르고 있다.

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