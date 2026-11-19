법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨가 대학수학능력시험(수능)과 리트에서 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다는 의혹으로 경찰에 고발된 데 이어 소속 업체에서도 계약 해지 방침이 나오면서 ‘사면초가’(四面楚歌)에 놓였다. 이씨는 의혹을 전면 부인하며 19일 수능 문제 풀이 공개 검증에 나섰다.

서울경찰청. 뉴스1

◆ 리트 만점 불신에 줄고발

18일 법무법인 민 방민우 변호사는 ‘새로운 미래를 위한 청년변호사들’을 대리해 이씨의 공무집행방해 및 업무방해 등 혐의를 수사해 달라는 고발장을 서울 관악경찰서에 제출했다. 고발장에는 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능과 올해 만점을 받은 리트에서 각각 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의가 있는지 확인해 달라는 내용이 담겼다.

법률사무소 이유의 박은선 변호사도 이날 서울경찰청에 이씨를 공무집행방해와 사기 혐의로 고발했다. 박 변호사는 이씨가 실제 부정행위를 저질렀다면 학습법을 담은 도서 출판·광고·판매 등도 사기에 해당할 수 있다며 수사를 촉구했다. 이씨는 2013학년도 수능에서 전 영역 6∼8등급을 받았으나 2026년 서울대 치과대학에 입학한 경험을 내세워 자기계발서 ‘브레인 악셀’을 출간해 판매 중이다.

박 변호사는 소셜미디어를 통해 이씨의 책 구매자들을 대상으로 집단 손해배상소송 청구인단도 모집한다고 밝혔다. 서울청은 이들 2건의 고발을 광역수사단에 배당했다.

이씨는 19일 서울 강남구 IDA 입시연구소에서 수능 국어영역 문제를 공개적으로 풀어 실력을 검증받을 예정이다. 하지만 이씨를 ‘브레인코치’로 영입한 입시업체 시대인재는 “시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다”며 이씨와 계약을 해지할 방침을 밝혔다.

법무부와 대법원 법원행정처는 리트와 법무사시험 관리 체계를 다시 살펴볼 예정이다. 이진수 법무부 장관 직무대행(차관)은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 조국혁신당 박은정 의원의 관련 질의에 “리트 시험 관리가 적정히 이뤄졌는지 점검하고 문제점도 파악할 계획”이라고 했다.

18일 서울 중구 이화여자고등학교에 스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내문이 부착돼 있다. 연합뉴스

◆ 경찰, 수능 경계 강화…부정행위 엄정 대응

경찰은 수능 당일인 19일 전국 경찰에 ‘경계 강화’를 발령하고 부정행위에 대한 수사지원에 나선다. 매년 수능 당일 경찰은 시험장 안전관리와 질서유지 등을 담당했으나 경계 강화까지 내린 것은 이례적이다. 부정행위에 대한 관리가 강화되면서 수험생들은 전자기기 반입 금지 규정과 올해 추가된 복장 관련 유의사항에 각별히 신경 써야 한다.

경찰청은 18일 수능의 안정적 진행을 지원하고 시험 부정행위와 연관된 혼란을 방지하기 위해 19일 오전 6시부터 별도 명령 시까지 전국에 경계 강화를 발령한다고 밝혔다. 이에 따라 전국 경찰 지휘관과 참모들은 수능 당일 정위치 근무를 실시하고, 전 경찰은 비상연락체계를 유지한다. AI를 활용한 부정행위 적발 등 돌발 상황이 발생하면 관할 교육청과 핫라인을 통해 즉각 대응하는 태세를 갖춘다.

김종철 경찰청장 후보자는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 “수능에서 공정을 해치는 불법행위가 발생한다면 당사자는 물론 배후의 공모자나 조력자까지 끝까지 추적해 엄정하게 책임을 묻겠다”고 강조했다. 경찰에 따르면 이날 기준 AI를 이용한 시험 부정행위는 14건이 접수돼 8건이 수사 중이다. 경찰은 온라인에 올라온 부정행위 자백·예고글 등 13건에 대해서도 사실관계를 파악 중이라고 밝혔다. 다만 수능 관련 부정행위와 장비 이용에 대한 수사는 아직 없는 것으로 전해졌다.

김종철 경찰청장 후보자가 18일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. 연합뉴스

◆ 김종철 경찰청장 후보, 인사청문경과보고 통과

여야는 김종철 경찰청장 후보자의 인사청문경과보고서를 통과시켰다.

김 후보자는 18일 인사청문회에서 부동산 투기 의혹에 대한 질의에 “편법이 분명히 아니지만 결과적으로 그런 오해를 할 수 있는 여지는 있다”며 “여건이 허락되는 대로 누나와 협의해 빠른 시일 안에 처분하겠다”고 밝혔다.

김 후보자 부부는 성남 상대원동 2구역 재개발사업 조합원으로 참여해 2개의 입주권을 확보했다. 원칙적으로 하나의 재개발구역에서 세대당 하나의 입주권을 얻을 수 있지만 부모로부터 해당 구역 토지를 상속받으면서 누나와 지분을 9대 1로 공동소유하는 방식으로 2개의 입주권을 얻었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지