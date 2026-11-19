서울 영등포구가 병원에 혼자 가기 어려운 어르신이나 환자를 위해 보호자처럼 병원 접수부터 진료, 귀가까지 돕는 중장년 ‘병원 동행 매니저’ 양성을 이어 간다. 구는 이를 통해 관내 취약 계층의 돌봄 공백을 해소하고 중장년 구직자의 취업 역량을 강화해 나간다는 구상이다.



구는 18일 병원 동행 매니저 양성 과정 교육생 90명 모집을 시작한다고 밝혔다.



구에 거주하는 만 40세 이상∼65세 미만 구직자 가운데 간호사나 간호조무사, 사회복지사, 요양보호사 자격증 소지자가 대상이다.



관심 있는 구민은 다음 달 2일까지 신청서와 자격증 사본, 거주지 확인용인 주민등록초본을 구통합일자리지원센터에 제출하면 된다. 방문·이메일 접수가 가능하다. 교육은 다음 달 7∼17일 30명씩 3회차로 나눠 오전 9시부터 오후 1시까지 문래동 에이스하이테크시티에서 진행된다. 교육에선 병원 예약과 사전 준비, 접수·수납·진료, 안전한 귀가까지 전 과정을 다룬다. 아울러 기초 의료 지식과 질환별 동행 요령, 응급 상황 대처 방법 등도 교육해 병원 동행 매니저의 전문성을 높인다.



구는 교육생들이 수료 후 교육 기관 협력 회사에서 병원 동행 매니저로 활동할 수 있도록 취업 연계에 나설 예정이다.

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