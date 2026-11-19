서울 노원구가 인공지능(AI)을 활용해 전력을 관리하고 태양광으로 생산하고 남은 전기를 전기차 배터리에 저장했다가 사용하는 등 기후변화 대응 혁신기술 세 가지를 공공시설에서 실증한다.



노원구는 서울시 기후변화 대응 혁신기술 지원사업에서 자치구 가운데 가장 많은 3개 사업 과제의 실증기관으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 서울시는 올해 9억원 규모로 6개 과제를 선정했으며 노원에서는 총 5억3000만원 규모의 사업을 추진한다.



구에서 진행하는 사업은 △기존설비 활용형 공공건물 AI 전력관리 △전기차와 건물을 연결하는 도심형 가상발전소(VPP) △자원순환형 AI 조명 업사이클링이다. AI 전력관리 기술은 한내지혜의숲 작은도서관에 적용한다. 기존 전기설비를 그대로 활용하면서 AI가 전력 사용량을 실시간으로 분석해 냉난방과 조명을 효율적으로 운영한다. 도심형 VPP는 노원EZ하우스와 서울과학기술대학교에서 진행한다. 낮에 태양광으로 생산하고 남은 전기를 전기차 배터리에 저장했다가 전력 수요가 몰리는 시간대에 다시 건물로 옮겨 공급하는 방식이다. AI 조명 업사이클링은 상계나들이철쭉동산 공원등을 대상으로 실증에 나선다. 가로등과 공원등의 설비를 통째로 교체하지 않고 내부 조명과 AI 제어장치만 활용해 주변 환경과 사람의 통행량에 따라 조명을 자동 제어한다.



구는 이달 27일 공공시설 에너지관리 혁신기술 사례 공유회를 열고 에너지 모니터링 사례 소개, 전문가 토론 등을 진행할 예정이다.

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