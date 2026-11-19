서울 성북구에서 15세 소녀를 살해한 혐의로 구속된 50대 남성이 경찰 조사에서 혐의를 인정했다. 이 남성은 아들의 성범죄 사건과 관련해 피해자에게 처벌불원서를 써 달라고 요청하는 과정에서 화가 나 우발적으로 범행했다고 주장했다. 피해자에게 절도와 성매매를 지시한 혐의를 받는 남성의 전 연인도 구속됐다.

지난 11일 서울 성북구 정릉동에서 50대 남성이 10대 여성을 살해한 사건 현장에 경찰이 통제선(폴리스라인)을 설치하고 있다. 뉴시스

서울 성북경찰서는 18일 살인 혐의를 받는 진모(59)씨를 상대로 4차 조사를 진행했다고 밝혔다. 앞선 조사에서 진술을 거부해 온 진씨는 이날 살인 혐의를 인정했다. 경찰은 진씨가 처벌불원서를 요청한 사건이 아들의 성범죄 사건이라고 설명했다.



피해자 A양의 부모는 올해 1월 진씨의 20대 아들을 성범죄 혐의로 고소했다. 서울 노원경찰서는 지난 3월 진씨 아들을 검찰에 불구속 송치했다. 경찰은 진씨의 범행 전후 행적과 주변인 진술 등을 토대로 정확한 범행 동기와 경위를 확인한 뒤 송치 단계에서 수사 결과를 공개할 예정이다.



박사랑 서울북부지법 영장전담 부장판사는 이날 절도교사·장물취득·사기 및 청소년성보호법 위반 등 혐의를 받는 김모(26)씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거인멸 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김씨는 A양에게 생전 성매매와 절도를 지시한 혐의를 받는다. 진씨의 전 연인인 김씨는 A양이 숨진 서울 성북구 정릉동 공유숙소를 예약했고, 사건을 경찰에 신고했다. 김씨 측은 살해 사건과의 관련성을 부인하고 있으며, 경찰은 살인 사건과 관련해 김씨를 참고인 신분으로 조사하고 있다.

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