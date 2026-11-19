포스코그룹이 전기차 배터리 1위 기업인 중국 CATL과 리튬 장기공급계약을 체결했다. 세계 최대 전기차 배터리 시장인 중국 내 판매 기반을 더욱 공고히 하고 글로벌 리튬 시장에서 입지를 강화하겠다는 취지다.



포스코그룹은 CATL과의 계약에 따라 2026년부터 2028년까지 3년간 전기차 배터리 제조에 필요한 리튬을 공급한다고 18일 밝혔다.



CATL은 세계 전기차 배터리 시장의 약 40%를 점유하는 기업으로, 중국을 비롯한 세계 각국의 주요 완성차 업체에 배터리를 공급하고 있다. 포스코그룹이 중국 배터리 제조사에 소재를 공급하는 것은 이번이 처음이다.



양사는 장기적인 파트너십을 공고히 하고, 안정적인 원료 수급 체계를 구축하는 데 힘을 모으기로 했다. 포스코그룹은 “현재 계약에 따른 공급이 진행 중”이라면서도 구체적인 계약금액이나 공급 규모는 공개하지 않았다.



특히 장인화 회장이 강조해 온 우량자원 선제 확보와 글로벌 우량 고객과의 장기 파트너십 전략이 꾸준히 이행되고 있다는 점에서 의미가 크다고 포스코그룹은 강조했다.

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