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2027학년도 대학수학능력시험이 오는 19일 치러지는 가운데 주요 대기업들은 수능일에도 출근 시간을 따로 조정하지 않는 것으로 나타났다. 자율출근제 등 유연한 출근 제도가 자리 잡으면서 기업 차원의 일괄적인 출근시간 조정이 과거보다 줄어든 것이다.

18일 재계에 따르면 삼성·SK·LG·현대차·한화 등 주요 기업들은 수능일에 출근 시간을 늦추는 등의 별도 조치를 시행하지 않을 계획이다. 임직원들은 회사별 출근 제도에 따라 평소와 같이 출근할 것으로 예상된다.

과거에는 수험생 이동과 교통 혼잡을 고려해 일부 기업이 출근 시간을 늦추는 경우가 있었다. 2021년 11월 2022학년도 수능 때만 해도 SK그룹은 수능일 출근을 오전 11시 이후로 미뤘다. 당시에도 10대 그룹 가운데 출근을 늦춘 곳은 SK그룹이 유일했다.

하지만 최근에는 임직원이 출근 시간을 조정할 수 있는 자율출퇴근제를 도입하는 기업이 많아지면서, 회사 차원에서 일괄적으로 시간을 늦출 필요가 없어진 것으로 풀이된다. 삼성전자는 주 52시간제가 시행된 2018년 7월부터 직원이 출근 시간을 직접 정하는 제도를 운영하고 있다.

한 기업 관계자는 “수험생 가족이 있는 직원이 개인적으로 연차를 쓰지 않는 이상, 회사 차원에서 (수능날 출근 시간 관련) 별도 지침이 내려온 것은 없다”며 “이미 자율출퇴근제, 유연근무제 등이 많이 적용돼 모든 임직원이 같은 시간에 출근하는 것도 아닌 상황”이라고 설명했다.

◆ ‘10시 출근’, 우리 회사도 해당될까

정부는 수능 당일 관공서와 기업체 등에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정해 달라고 요청한 상태다. 교육부가 지난달 20일 국무회의에 보고한 ‘2027학년도 수능 당일 안정적 시험 시행을 위한 지원대책’에 담긴 내용이다. 같은 대책에 따라 시험장 200m 전방부터는 차량 출입이 통제된다.

다만 이는 모든 사업장에 적용되는 의무 조치가 아니라 협조 요청이다. 회사가 따로 공지하지 않았다면 민간기업 직원의 출근 시간은 평소와 같다.

반면 서울시는 시와 자치구, 관공서 등의 출근을 평소보다 1시간 늦은 오전 10시로 조정했다. 늦게 출근하는 직장인과 수험생을 위해 지하철 운행 횟수를 평소보다 27회 늘리고 오전 6∼10시 사이에 집중적으로 배차한다.

여장권 서울시 교통실장은 “일반 시민들도 출근시간 조정, 대중교통 이용 등 적극 협조해 주시기 바란다”고 말했다.

증권시장도 1시간 늦게 문을 연다. 한국거래소에 따르면 19일 유가증권·코스닥·코넥스시장의 정규시장은 오전 10시에 열어 오후 4시30분에 닫는다. 대체거래소 넥스트레이드는 이날 프리마켓을 운영하지 않는다.

한편 올해 수능은 전국 85개 시험지구 1312개 시험장에서 치러지며 응시 예정자는 55만1864명이다. 수험생은 시험 당일인 19일 오전 8시10분까지 입실해야 한다. 성적은 다음 달 11일 통지될 예정이다.

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