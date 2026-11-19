인천 유일 국제공인 풀코스 대회인 ‘2026 인천마라톤’이 22일 인천아시아드 주경기장과 영종구·서해구 일원에서 개최된다.



18일 인천시에 따르면 시와 대한육상연맹이 공동 주최하는 인천마라톤대회에는 전 세계 33개국에서 국내외 엘리트 선수와 마스터스 참가자 등 2만여명이 출전한다. 오전 8시 출발을 시작으로 42.195㎞ 8000명, 10㎞ 1만명, 5㎞ 2000명 등 3개 종목으로 나눠 치러진다.



풀코스는 영종구 운서역 일원에서 출발해 청라하늘대교 등을 거쳐 인천아시아드 주경기장으로 골인하는 코스다. 10·5㎞ 종목은 인천아시아드 주경기장에서 출발해 다시 돌아오게 된다.



당일 오전 7시∼오후 3시 운서역, 영종대로, 하늘대로, 청라하늘대교, 로봇랜드로, 국제대로, 봉수대로 등 주요 구간에서 시간대별 교통통제가 이뤄진다. 원활한 행사 진행과 참가자 안전 확보를 위한 것이다. 시는 경찰, 소방 등 유관기관과 긴밀히 협조해 구간별 안내 및 관리 인력 배치에 총력을 기울일 계획이다.



교통통제에 따른 시내버스 임시우회 사항은 무정차·우회 정류장과 차량 내부에 안내문을 부착해 사전에 알린다. 시는 앞으로도 시민들이 일상 속에서 스포츠를 즐길 수 있는 여건을 넓히고, 품격 있는 국제대회를 지속 육성할 방침이다.



시 관계자는 “대회가 진행되는 동안 일대의 차량 운행 시 불편이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용해 주길 바란다”고 당부했다.

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