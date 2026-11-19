지방자치단체로부터 보조금을 받아 운영하는 지방문화원 곳곳에서 잡음이 일고 있다. 인사 규정을 어긴 채 ‘밀실 채용’ 논란이 일어나는가 하면 원장 선출을 둘러싼 갈등이 수강생들의 수업 거부로 이어지면서 강좌가 폐강되는 곳도 있다.



경기 구리문화원은 17일 사무국장 공개채용 공고를 냈다. 앞서 구리문화원은 감독기관인 구리시의 권고에도 이달 10일 공개 모집 절차 없이 특정인을 사무국장으로 채용했다가 문제가 불거지자 철회했다.



문화원 정관 제8조는 채용권자에 대한 명시 조항으로 직원의 채용은 원장이 행하고(1항) 사무국장은 이사회의 동의를 받도록(2항) 요구하고 있다. 그러나 문화원은 채용 공고 없이 정관에 근거가 없는 ‘부원장 회의’를 통해 내정자를 정한 것으로 시는 파악했다.



또 탄성은 현 문화원장의 임기 만료를 두 달 앞둔 시점에 이뤄진 채용이어서 현 원장의 연임을 염두에 두고 밀실 채용을 강행한 것 아니냐는 비판이 일기도 했다. 시 관계자는 “문화 역량을 갖고 있는 시민이라면 누구든지 채용에 참여할 수 있게 공개적으로 이뤄져야 한다”며 원칙을 강조했다.



포천문화원에서는 원장 선출을 둘러싼 갈등이 강좌 운영에도 영향을 미치고 있다. 올 8월 임기를 시작한 박찬억 원장은 과거 사생활 문제가 불거지며 일부 회원들과 시민들이 박 원장의 사퇴를 요구하는 상황이다. 반발은 문화원 내부로도 번졌다. 수업을 듣던 문화대학 4기 수강생들은 박 원장의 사퇴를 요구하며 수업 참여를 거부했고 지난 9월 결국 폐강됐다.



2년 전 경기 가평에서도 문화원의 사무국장 채용 절차를 둘러싼 갈등이 소송으로 이어지기도 했다. 가평군이 채용 절차에 문제가 있다며 사무국장 인건비 보조금 지급을 중단하자 가평문화원은 지급 중단을 취소해 달라는 소송을 냈으나 1심에서 패소했다. 당시 보조금 집행을 둘러싼 갈등이 길어지면서 문화원이 예정했던 일부 행사도 열리지 못했다.



지역문화 전문가 강승진 어셈블리퍼블릭 대표는 “문화원에는 지자체의 보조금이 투입되는 만큼 공공기관에 준하는 개방성을 확보해 시민들의 신뢰를 얻어야 한다”며 “또 문화원의 이사회 운영 절차가 제대로 지켜지는지 자체적인 자정 노력도 필요하다”고 강조했다.

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