독립기념관 건립을 위해 충남 천안시가 40년 전 내놓았지만 상당 부분 활용되지 못한 서곡지구 99만여㎡(약 30만평)를 시민과 국민을 위한 공간으로 조성하는 사업이 본격적인 첫발을 뗐다. 장기간 표류했던 서곡지구 활용 문제가 천안시와 독립기념관의 공동개발이라는 현실적인 해법을 찾기 시작한 것이다.



장기수 천안시장과 김희곤 독립기념관장은 18일 ‘서곡지구 공동개발 및 독립기념관 일대 관광 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다. 양 기관은 실무협의체를 중심으로 단계별 개발 방안을 마련하고 역사·문화·관광 자원을 연계한 천안 동부권 관광거점 조성에 협력하기로 했다.



서곡지구는 1983년 당시 천원군이 독립기념관 건립을 위해 매입한 뒤 1986년 양여한 땅이다. 당시 계약에는 10년 이내 양여 목적 외 사용 시 계약을 해약할 수 있다는 특약이 있었지만 천안시는 적기에 대응하지 못했다. 2018년 뒤늦게 환수를 검토했으나 법적 어려움으로 소유권 반환은 이뤄지지 않았다.



장 시장은 취임 전부터 서곡지구 환수와 공동활용을 제안했고 이를 민선 9기 공약으로 추진했다. 독립기념관 이사인 문진석 국회의원도 천안시와 독립기념관 사이의 가교 역할을 맡아 공동개발 논의를 지원했다.



시민사회는 지난 9월 환원운동에 나서 공익적 활용과 관계기관 협의체 구성을 촉구했다. 천안시의회 역시 시민 참여와 공동활용을 요구하는 결의안을 채택했다.

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