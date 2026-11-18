세계 게임시장에서 돌풍을 일으켰던 펄어비스의 붉은사막이 한 해 출시된 최고의 한국 게임에 주어지는 ‘대한민국 게임대상’ 대통령상의 영예를 안았다. 엔씨 부활을 이끈 다중접속역할수행게임(MMORPG) 아이온2는 최우수상을 받았다. 이외에도 인공지능(AI)을 활용한 시스템으로 화제를 모았던 크래프톤 산하 렐루게임즈의 미메시스가 우수상을 수상했다.

펄어비스의 붉은사막이 2026 대한민국 게임대상 수상의 영예를 안았다. 펄어비스 제공

국내 최대 게임 전시회 ‘지스타’를 하루 앞둔 18일, 부산 해운대구 벡스코(BEXCO) 제2전시장에서 열린 2026 대한민국 게임대상 시상식에서 붉은사막은 대통령상에 해당하는 대상을 받았다. 붉은사막은 이날 대상을 포함해 기술창작상 기획·시나리오, 사운드, 그래픽, 캐릭터 4개 분야를 모두 석권했고 글로벌게임상도 수상했다. 개발사 펄어비스의 조용현 개발 PD는 우수 개발자상, 주인공 클리프를 연기한 이현 성우는 인기성우상을 받았다. 붉은사막은 총 8관왕에 올랐다. 이는 2019년 스마일게이트의 ‘로스트아크’, 2023년 네오위즈의 ‘P의 거짓’이 받은 6관왕 기록을 경신하는 수치다.

붉은사막은 펄어비스가 지난 3월 PC·콘솔 플랫폼으로 전 세계에 동시 출시한 액션 어드벤처 게임이다. 펄어비스가 오랜 시간 공들여 만든 작품 답게 높은 완성도로 좋은 평가를 받았다. 게임 속 광활한 세상을 자유롭게 오갈 수 있는 자유도와 기술적 완성도, 제작진의 지속적인 게임 업데이트 노력에 호평을 보내는 게임 이용자가 많았다. 게임은 출시 80여일만에 전 세계에서 600만 장이 넘게 팔렸다.

허진영 펄어비스 대표는 “펄어비스는 게임 개발자들이 회사의 중심이 되어 이용자들에게는 지금까지 없었던 새로운 재미와, 그리고 잊지 못할 경험을 선사하겠다는목표 아래 지금까지 달려왔다”라며 “붉은사막이 저희의 그 마음을 조금이나마 전달할 수 있어서 너무 기쁘게 생각한다”라고 소감을 밝혔다. 이어 “앞으로도 펄어비스의 게임을 더욱 기대해 달라”라며 “이용자들의 사랑에 보답할 수 있는 게임으로 계속해서 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.

엔씨의 부활을 이끈 아이온2가 최우수상을 수상했다. 엔씨 제공

엔씨가 개발한 아이온 2는 최우수상을 받았다. 아이온2는 지난해 11월 19일 한국과 대만 시장에 출시됐다. 지난달 출시한 글로벌버전이 최고 동시 접속자 40만 명 이상을 기록하며 엔씨의 대표 흥행작으로 자리 잡았다. 아이온2와 리니지 클래식의 흥행열풍에 힘입어 엔씨는 오랜 부진을 이겨내고 부활에 성공했다.

엔씨에서 아이온2 개발을 주도한 백승욱 부사장은 “여러분들의 관심과 사랑, 그리고 응원, 그리고 때로는 따가운 질책이 모두 아이온2를 자라게 하는 가장 큰 원동력이 되었다”라며 게임 팬들에게 감사를 전했다. 그러면서 “‘아이온2’라는 IP의 가치를 믿고 아낌없이 지원해 주신 김택진·박병무 공동대표 두 분 대표님께도 정말 정말 감사드린다”고 덧붙였다.

우수상에는 슈퍼캣의 도깨비의세계, 렐루게임즈의 미메시스, 에이버튼의 제우스: 오만의 신이 각각 선정됐다.

렐루게임즈가 제작한 미메시스는 우수상을 받았다. 크래프톤 제공

사회적 가치를 담은 굿게임상에는 일제 강점기 언론의 역할과 자유의 가치를 조명한 인디 게임 그날의 신문이 선정됐다.

그날의 신문을 만든 정찬영 다이빙스튜디오 대표는 “게임은 글이나 영상 같은다른 문화 콘텐츠보다도 훨씬 더 좋은 전달감을 가진 매체”라며 “게임을 만들며 아쉬운 부분도 많았는데, 다음 게임을 만들 ?는 더 좋은 게임을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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