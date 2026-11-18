인천 계양구가 관내 철도망 확충에 대한 중앙·지방정부의 결단을 촉구했다. 박형우 계양구청장은 18일 구청 3층 영상회의실에서 기자회견을 열어 “철도망 확충과 기업 유치는 구의 힘만으로 해결할 수 없다”면서 “정부와 인천시가 답할 때까지 끝까지 뛰겠다”고 밝혔다.

지역사회 대표 12명이 참석한 이날 회견은 도시 확대에 비해 그 속도를 따라가지 못하고 있는 교통 대책을 지적하기 위해 마련됐다. 박 구청장은 미래 성장기반 확보를 위한 3대 핵심 과제로 △계양TV(테크노밸리) 철도 연결 △대장홍대선 연장 △산업용지 분양가 개선 등을 제시했다.

계양TV 관련 광역교통 개선대책의 조속한 변경을 요구했다. 대상지는 아직 철도 연결계획조차 확정되지 않은 상황이지만, 인접한 부천 대장지구는 대장홍대선 공사에 들어갔다. 박 구청장은 “철도계획이 지연될 경우 입주민의 교통 불편은 물론 앞으로 주택 분양에도 어려움이 발생할 수 있다”고 우려를 드러냈다.

대장홍대선 계양·청라 연장은 제5차 국가철도망 구축계획의 조속한 반영을 건의했다. 지난 8월 31일부터 한 달간 진행한 민·관 합동 서명운동에 총 28만5061명이 참여했으며, 국회의원 및 주민 대표와 함께 국토교통부에 서명부·정책건의문이 전달된 바 있다.

박 구청장은 계양TV 앵커기업 유치를 위한 투자 여건 개선의 필요성도 알렸다. 경쟁력 있는 산업용지 공급이 핵심이다. 한국토지공사(LH)·인천도시공사(iH)를 향해서는 산업용지 분양가 조정, 시에는 공급 조건 구체화 및 행정적·재정적 협조를 제안했다.

박 구청장은 “구는 유망기업 발굴과 투자 상담, 인허가 지원 등 기업 유치를 위한 노력을 지속해 나갈 것”이라며 “지역의 미래를 바꾸고자 하는 28만5061명의 목소리를 엄중히 받아들이고, 계양의 내일을 더 이상 기다리게 해서는 안 된다”고 말했다.

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