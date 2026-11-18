서울 성북구에서 15세 소녀를 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 진술을 거부하다 체포된 지 7일 만에 살인 혐의를 인정하고 범행 동기도 실토했다.



서울 성북경찰서는 18일 오후 진모(59)씨를 상대로 조사를 진행한 결과 진씨가 살인 혐의를 인정했다고 밝혔다.

서울 성북경찰서. 연합뉴스

진씨는 숨진 A(15)양에게 아들이 저지른 성범죄 사건에 대해 처벌 불원서를 요청하는 과정에서 화가 나서 우발적으로 범행을 저질렀다고 말했다.



진씨가 범행에 대해 입을 연 것은 지난 11일 체포된 이후 7일 만이다.



진씨는 이달 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박 숙소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 A양을 살해한 혐의를 받는다. 그는 11일 새벽 해당 숙소에서 만취 상태로 체포됐다.



앞서 지난 1월 A양 부모는 진씨의 아들(20)이 자기 딸과 성관계를 가졌다며 고소했고, 경찰은 올해 3월 그를 미성년자의제강간 혐의로 불구속 송치했다. 16세 미만과 성관계하면 강간으로 취급해 처벌한다.



진씨 아들은 의제강간 사건과는 별개로 절도 혐의 등으로 구속돼 서울 남부구치소에 수감돼 있다.



이날 경찰은 수감된 진씨 아들을 상대로 참고인 조사를 벌여 아버지와 과거 연인 관계였던 김모(26)씨 및 숨진 A양과의 관계 등을 조사한 것으로 알려졌다.



한편 숨진 A양에게 절도 등을 지시했다는 의혹을 받는 진씨의 과거 연인 김씨는 이날 절도교사 등 혐의로 구속됐다.

<연합>

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