전남광주통합특별시의회 고성석 의원(더불어민주당·무안1)이 무안국제공항 항공정비(MRO) 산업 육성을 위한 통합특별시의 적극적인 역할을 촉구했다.

18일 전남광주시의회에 따르면 고 의원은 최근 열린 우주첨단소재국 소관 2026년도 전반기 결산 심사에서 무안공항 MRO 산업의 실질적인 추진을 위한 광역 차원의 지원과 기업 유치를 주문했다.

고성석 전남광주통합특별시의회 의원. 전남광주시의회 제공

고 의원은 무안군의 용역 결과를 기다리는 데 그치지 말고 통합특별시가 전문성과 지원 역량을 결집해 선행 과제를 추진해야 한다고 강조했다. 청주공항과 경남 사천 등 사례를 참고해 객관적인 사업 데이터를 확보하고, 중소형 항공기 특화 전략에 맞는 사업 기반을 마련해야 한다는 것이다.

무안군은 공항 인근 항공특화산업단지를 중심으로 MRO 산업 육성을 추진해 왔다. 앞서 옛 전남도는 지난 2월 미국 화물기 개조 전문기업 KMC와 3480억원 규모의 투자협약을 체결하고, 2028년까지 무안공항 내 약 3만평 부지에 화물기 개조 조립라인을 구축하겠다는 계획을 발표했다.

고 의원은 이와 관련해 실제 사업 수행 역량을 갖춘 우량기업 유치와 기초 데이터 확보가 필요하다고 지적했다. 산업의 조기 안착을 위해서는 기업 유치와 함께 기술지원 인프라 및 전문인력 양성도 병행해야 한다고 강조했다.

특히 지난 2월 투자협약 당시 올해부터 200억원 규모의 항공 MRO 기술지원센터를 구축해 기술 고도화와 전문인력 양성을 추진하기로 한 만큼 관련 사업의 후속 조치가 차질 없이 진행돼야 한다고 주문했다.

이에 대해 우주첨단소재국장은 무안군 및 전남테크노파크 등 전문기관과 협력해 항공정비 산업의 지역 안착을 지원하겠다고 밝혔다.

고 의원은 “무안공항 항공정비 산업은 무안국제공항 활성화는 물론 서남권 전체의 미래 성장을 견인할 핵심 동력”이라며 “기업 유치와 전문기관 협력을 통한 내실 있는 준비에 특별시가 모든 역량을 쏟아부어야 한다”고 말했다.

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