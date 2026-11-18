박성혁 관광공사 사장(오른쪽)이 17일 인천국제공항 제2여객터미널에서 열린 방한관광 2천만 시대 기념행사에서 방한객에게 숙박권과 기념품을 전달한 뒤 기념촬영하고 있다. 연합뉴스

18일 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상이 실질 타결되면서 관광 분야에 큰 변화가 예상된다. 그동안 한국 여행사는 중국에서 관광객을 직접 모을 수 없어 중국 여행사가 보내 주는 손님만 받아 왔고 ‘싸구려 관광’ 오명도 떨치지 못했다. 하지만 이제 현지 모객과 상품 판매가 가능해져 주도권을 쥐게 된 만큼 중국인 방한 관광이 한층 활성화될 전망이다.

산업통상부에 따르면 관광 분야에서는 중국 내 23개 지역에 설립된 한국 여행사가 현지에 거주하는 중국인과 외국인을 대상으로 해외여행을 주선하는 아웃바운드 관광업을 할 수 있다는 약속이 협정에 반영됐다. 베이징·상하이·충칭·하이난 등 11개 시범구와 12개 자유무역시험구가 대상이다.

김대현 문화체육관광부 제2차관(오른쪽)이 외국인 관광객 2천만명을 돌파한 12일 인천국제공항 제2여객터미널에서 열린 방한객 환대 행사에서 선물을 나눠주고 있다. 문화체육관광부 제공

그동안 한국 여행사는 중국에 법인을 세워도 중국인을 해외로 보내는 영업을 할 수 없었다. 모객과 상품 구성은 중국 현지 여행사가 맡았고, 한국 여행사는 관광객이 입국한 뒤 숙소와 차량, 가이드를 준비하는 역할에 그쳤다. 가격 결정권을 쥔 중국 여행사가 초저가 상품으로 손님을 모은 뒤 쇼핑센터 수수료로 손실을 메우는 구조가 반복됐다. 그 결과 ‘한국 관광은 저가 쇼핑 관광’이라는 이미지가 굳어졌다. 정치 변수에도 무방비였다. 2017년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 중국이 한국행 단체관광을 막자 국내 여행업계는 손쓸 방법 없이 손님을 잃었다. 중국인의 한국 단체관광은 6년 5개월이 지난 2023년 8월에야 재개됐다.

그러나 이번 타결로 한국 여행사는 중국 현지에서 단체관광객을 직접 모집하고 개별여행 상품도 직접 팔 수 있는 제도적 근거를 갖게 됐다. 이에 따라 K-팝 공연과 뷰티 체험, 성형·건강검진 등 의료 관광, 맛집 탐방처럼 한국 여행사가 강점을 가진 상품을 직접 기획해 제값을 받고 팔 수 있게 된다. 서울·제주에 몰렸던 중국인 관광객을 지역 특색을 살린 상품으로 지방에 분산하는 효과도 기대된다. 무엇보다 한국을 찾는 중국인 관광객이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 이미 중국은 한국 관광의 최대 시장이다. 지난해 방한 외래관광객 1893만명 가운데 중국인은 548만 명으로 약 29%를 차지해 국가별 순위 1위에 올랐다.

17일 인천국제공항 제2여객터미널에서 방한관광 2천만 시대 기념행사가 열리고 있다. 연합뉴스

정부는 이번 개방이 일본·동남아 등 제3국 관광과 연계해 사업 범위를 넓히는 기반으로도 활용될 수 있을 것으로 내다봤다. 국내 여행사가 중국 현지에서 모집한 관광객을 한국뿐 아니라 일본이나 베트남·태국 등 동남아 국가로도 보낼 수 있다는 의미다.

이윤우 모두투어 팀장은 “그동안 중국에서 아웃바운드 영업을 아예 못 하는 구조였는데, 제도적 기반이 마련된 만큼 여행업계는 상당한 호재로 보고 있다”며 “제도가 구체화되면 한국 방문 상품에 일본·동남아 등 제3국을 묶은 상품까지 검토할 수 있어 방한 관광은 상당히 커질 수밖에 없다”고 반겼다.

전우석 하나투어 선임은 “그간 한중 교류를 둘러싼 불확실성이 이어지면서, 중국 현지에서 중국인 관광객을 직접 모집하고 해외여행 상품을 판매하는 등 현지 고객 접점을 확대하는 데 한계가 있었다”며 “이번 한중 FTA 타결로 국내 여행기업의 중국 아웃바운드 시장 진출 기회가 크게 확대되면서 여행업계가 새로운 성장동력을 확보할 수 있을 것 같다”고 큰 기대감을 드러냈다.

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