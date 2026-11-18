단풍으로 물든 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원. 연합뉴스

국민 10명 중 8명 이상이 자연휴양림과 숲길, 공원 등에서 산림휴양복지활동을 경험한 것으로 나타났다.

이용 경험률은 전년보다 낮아졌지만, 활동에 참여한 국민 10명 중 9명 이상은 삶에 긍정적인 영향을 준다고 평가하는 등 만족도는 높은 수준을 보였다.

산림청이 18일 발표한 ‘2025년 산림휴양복지활동 조사’ 결과에 따르면 전국 약 1만1000명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 83.4%가 산림휴양복지활동을 경험한 것으로 집계됐다.

이는 전년의 87.9%보다 4.5%포인트(p) 낮아진 수치다.

반면 활동 경험자의 만족도는 높게 나타났다.

유형별 만족도는 일상형 89.6%, 당일형 92.4%, 숙박형 96.0%로 조사됐다. 산림휴양복지활동이 삶에 긍정적인 영향을 준다고 답한 비율도 91.0%에 달했다.

활동 유형에 따라 이동 양상에도 차이가 있었다. 당일형 활동은 거주 권역 내 방문이, 숙박형 활동은 권역 간 이동이 증가한 것으로 나타났다.

특히 수도권 거주자의 경우 강원도 권역 방문 비중이 약 45%에 집중되는 특성을 보였다.

인포그래픽. 산림청

산림휴양복지활동에 따른 소비 규모는 숙박형이 당일형보다 컸다. 1회 기준 1인 평균 소비금액은 당일형 6만7000원, 숙박형 19만6000원으로 집계됐다.

산림휴양복지시설과 프로그램에 대한 이용 의향은 연령과 성별에 따라 차이를 보였다. 자연휴양림과 수목원 등 자연 관람·휴양시설은 중년층과 고령층, 여성의 선호가 높았다. 숲길 시설과 숲길 체험은 40~60대에서 이용 의향이 큰 것으로 조사됐다.

국민이 가장 잘 알고 있는 산림복지시설은 자연휴양림이 92.2%로 가장 높았고, 수목원 87.5%, 숲길 74.6%가 뒤를 이었다. 산림휴양복지 프로그램 가운데서는 ‘숲길체험 프로그램’의 인지율이 65.8%로 가장 높았다.

향후 이용하고 싶은 프로그램으로는 숲길체험이 41.2%로 가장 많이 꼽혔으며, 산림치유도 41.1%로 비슷한 선호도를 보였다.

조영희 산림청 산림복지국장은 “숲을 찾는 방식이 일상 속 산책에서 시간을 내어 머무는 휴식으로 바뀌고 있다”며 “조사 결과를 정책에 적극 반영해 더 나은 산림복지서비스를 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지