전북자동차융합기술원의 특정 직원에게 출장과 여비 지급이 집중되고, 입주기업 관리도 부실하다는 지적이 나왔다. 근거리 시설 간 이동에도 출장 여비가 지급되는 등 내부 통제 기준이 미흡하고, 상주 인원이 거의 없는 기업들이 수억~수십억원 규모의 지원사업을 받는 사례도 있어 관련 규정을 정비해야 한다는 것이다.

전북도의회 본회의장서 발언하는 서난이 의원. 전북도의회 제공

전북도의회 경제산업건설위원회 서난이 의원은 2026년도 행정사무감사에서 전북자동차융합기술원의 출장 여비 지급 기준과 입주기업 관리 규정의 문제점을 지적하고 제도 개선을 촉구했다고 18일 밝혔다.

서 의원이 제출받은 자료에 따르면 전북자동차융합기술원 A팀장은 지난해 전체 근무일 244일 중 215일(88%), 올해 9월까지 근무일 184일 중 163일(89%)을 출장했다. 2년간 출장 횟수는 모두 424건으로, 해외 출장을 제외하고 받은 여비만 2288만원에 달했다. 이는 기술원 전체 직원 143명 가운데 가장 많은 금액으로, 직원 여비 중간값인 229만원의 10~12배 수준이다.

서 의원은 본원과 인근 센터 간 이동이나 단순 내부 업무에 대한 여비 지급 제한 기준이 없어 예산이 비효율적으로 집행될 소지가 있다고 지적했다. 특정 기업에 대한 반복 출장과 출장에 따른 자문 수당 지급 기준 등 공무출장 전반에 대한 명확한 지침도 부족하다는 설명이다.

입주기업 관리 체계도 도마 위에 올랐다. 기술원 입주기업 41곳 중 상주 인원이 1명인 기업은 17곳이며, 아예 없는 기업도 3곳으로 조사됐다. 미래모빌리티테크센터 입주기업 13곳 중 6곳은 본사가 전북 외 지역에 있었다. 이들 기업이 도내에 최소 인원만 상주하면서 수억~수십억원 규모의 기술원 지원사업을 받는 사례도 확인됐다고 서 의원은 밝혔다.

서 의원은 “본원과 근거리 센터 간 일상적인 내부 회의 참석까지 출장 여비가 지급되고, 소수 직원에게 과도한 출장이 집중되는 현상은 이를 명확히 통제할 내부 규정이 미비하기 때문”이라며 “여비 규정을 개정해 근거리 자체 시설 간 이동 시 여비 지급을 제한하는 등 합리적인 통제 기준을 마련해야 한다”고 말했다.

이어 “도민의 세금으로 운영되는 기업 지원 사업이 실질적인 지역경제 활성화로 이어지려면 입주 및 지원 기준을 체계화해야 한다”며 “임대료를 연체 중인 입주기업의 지원사업 참여를 제한하거나 제재할 수 있는 조항을 신설하는 등 입주기업 관리 규정을 조속히 정비해야 할 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지