세계 4대 회계법인 중 하나인 KPMG가 영국 상장사를 대상으로 처음으로 인공지능(AI)에 기반한 감사를 실시했다. 사진은 KPMG 로고. 로이터=연합뉴스

인공지능(AI)이 회계감사 업무 전반에 활용되면서 회계업계에도 지각변동이 예고되고 있다.

기존 회계사들이 수행하던 노동집약적인 감사 업무를 AI가 대신할 가능성이 커지면서 시간과 비용 절감에 대한 기대가 높아지고 있다.

동시에 AI가 수행한 업무를 사람이 얼마나 정확하게 감독할 수 있을지가 새로운 과제로 떠오르고 있다.

17일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 글로벌 회계법인 KPMG는 영국 FTSE 250 지수에 편입된 상장기업 한 곳을 대상으로 100개 이상의 AI 에이전트를 활용한 회계감사 실험을 진행했다.

‘프로젝트 엑스포넨셜(Project Exponential)’로 명명된 이번 실험은 기존 회계감사 업무 일부에 AI를 보조적으로 활용하던 방식에서 벗어나 감사 전 과정에 AI를 투입했다는 점에서 주목된다. 실험은 KPMG 회계사들이 수행하는 기존 방식의 감사와 병행해 진행됐다.

AI 에이전트들은 감사 과정에서 데이터를 수집하고 분석·기록한 뒤 감사에 관한 결론과 평가 초안을 도출했다. 개별 업무를 지원하는 수준을 넘어 감사의 여러 단계를 연계해 수행한 것이다.

KPMG의 영국 감사 부문 책임자인 캐스 버넷은 일부 사례에서 “AI가 감사팀보다 훨씬 깊이 파고들고 좋은 질문을 했다”고 설명했다. 그러나 감사 과정의 일부에서는 AI가 규정을 기업 서류와 대조하는 데 실패해 사람의 개입이 필요했다고 덧붙였다.

버넷은 이번 프로젝트가 기존 감사팀과 구성 및 규모 면에서 차이가 있었다면서도 “사람의 개입은 여전히 핵심적”이었다고 강조했다.

이번 실험은 AI가 회계감사 업무의 효율성을 크게 높일 가능성을 보여줬다는 평가를 받는다. 전통적인 회계감사는 소수의 고위급 간부가 감독하는 가운데 다수의 초급 회계사들이 자료를 검토하고 분석하는 노동집약적인 방식으로 이뤄져 왔다.

AI를 활용하면 방대한 자료를 더 빠르게 분석하고 반복적인 업무를 줄일 수 있어 감사 시간과 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. KPMG도 AI 기반 감사에서 시간을 절약할 수 있는 기회를 확인했다고 밝혔다. 다만 이러한 효율성이 실제 감사 비용 인하로 이어질지는 밝히지 않았다.

KPMG는 이번 프로젝트를 최대 20건의 대규모 감사로 확대하고, 장기적으로는 고객사에 AI 기반 감사 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

반면 AI가 수행한 감사 업무를 사람이 충분히 검토하고 감독할 수 있는지에 대한 우려도 제기된다. AI가 자료를 분석하고 감사 결론 초안을 작성하더라도 그 과정에서 오류가 발생하거나 규정을 제대로 적용하지 못할 가능성이 있기 때문이다.

영국 재무보고위원회(FRC)는 최근 AI 활용이 감사인의 청렴성과 독립성에 명백한 위협이 될 수 있다고 경고했다. AI 도입으로 감사 업무의 효율성을 높이는 동시에 감사인의 전문적 판단과 책임을 어떻게 유지할 것인지가 회계업계의 주요 과제로 부상하고 있다.

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