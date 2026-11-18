일본의 대표적 교통카드 스이카(Suica)의 펭귄 캐릭터가 25년간의 활동을 마치고 ‘졸업’할 예정이라는 내용의 기사(https://www.segye.com/newsView/20260923517256)를 전해드린 바 있습니다.

JR동일본은 홈페이지를 통해 펭귄을 대체할 세 종류의 캐릭터를 선보이면서 선호 투표를 실시했는데요. 18일 그 결과가 발표됐습니다. 토끼를 연상시키는 커다란 귀를 가진 보라색 캐릭터가 과반 득표로 선정됐다고 합니다.

2001년부터 일본 스이카 교통카드와 함께해 온 캐릭터 펭귄을 이용한 JR동일본 홍보물. 펭귄은 내년 3월31일을 끝으로 보라색 토끼에게 스이카 공식 캐릭터 자리를 내줄 예정이다. JR동일본 홈페이지 캡처

JR동일본 측은 다시 새 캐릭터 이름을 짓기 위한 공모 절차를 거친 뒤 기존 캐릭터인 펭귄을 떠나보낼 예정입니다.



과반 득표로 새 캐릭터 확정

새로운 캐릭터는 두 개의 커다란 귀와 웃는 얼굴, 짧은 팔다리가 특징입니다. 편의상 ‘보라색 토끼’라고 부르겠습니다. 보라색 토끼는 다른 두 캐릭터, 그러니까 갈색 다람쥐와 두더지를 가방에 넣어 다니는 아이와의 경쟁에서 가장 많은 호응을 얻었습니다. 전체 166만4399표 가운데 86만152표(51.7%)를 얻었다고 합니다.

새 캐릭터는 일러스트레이터 세토 히로아키의 작품입니다. 현지 매체들에 따르면 커다란 귀로 주변의 목소리에 귀 기울이면서 미래로 향해 나아가는 이미지로 디자인했다고 합니다.

스이카 신규 캐릭터로 선정된 보라색 토끼. 커다란 귀와 웃는 얼굴이 특징이다. JR동일본 홈페이지 캡처

세토는 “JR동일본과 함께 새롭게 진화해 나갈 스이카의 가능성과 그 안에 담긴 생각을 색상과 형태, 하나하나의 몸짓에 반영했다”며 “소셜미디어에서 팬아트가 만들어지는 등 이미 많은 이들과 소통이 이뤄지고 있는 점을 기쁘게 생각한다”고 소감을 밝혔습니다.

“믿고 있었다, 독토끼!”

현지 반응은 어떨까요.

25년간 사랑을 받았던 펭귄을 대신할 캐릭터가 선정된 만큼 엑스(X) 등 소셜미디어에는 쉬지 않고 반응이 올라오고 있습니다. “호러 게임에 나올 것 같다”, “이 캐릭터가 있는 스이카를 아이들이 갖고 다니면 부모 입장에선 싫을 것 같다”, “임팩트는 강하지만 펭귄이 더 귀엽다” 등 부정적인 반응이 적지 않았습니다.

반면 “믿고 있었다, 독토끼!” 같은 환호도 나왔습니다. 이 반응에서처럼 많은 이들이 이 캐릭터를 ‘독(毒)토끼’라고 부르고 있었습니다. 보라색이 일본에서는 유독 물질을 연상시키는 점, 캐릭터의 다소 기묘한 분위기 때문에 이런 별명이 붙은 것으로 추정됩니다.

JR동일본의 설명은 정반대입니다. 닛칸스포츠에 따르면 JR동일본은 보라색이 ‘안심’을 상징하는 파란색과 ‘설렘’을 상징하는 빨간색을 결합한 색이라고 설명했습니다. 기세 요이치 JR동일본 사장은 “이 캐릭터는 색깔도 포함해 선정했다. 우리 회사의 변함없는 사명인 안심, 안전이 포함된 색이므로 그대로 가겠다”고 말했습니다.

“서쪽에는 먀쿠먀쿠, 동쪽에는 독토끼”라는 반응도 눈에 띄었습니다. 지난해 오사카에서 열린 엑스포 공식 캐릭터 먀쿠먀쿠처럼 독특하고 다소 기괴한 외모이기 때문으로 풀이됩니다.

스이카 신규 캐릭터 선정을 위한 온라인 투표에서 탈락한 다람쥐. JR동일본 홈페이지 캡처

스이카 신규 캐릭터 선정을 위한 온라인 투표에서 탈락한 오렌지색 아이 캐릭터. JR동일본 홈페이지 캡처

공모·심사 거쳐 내년 3월 이름 발표

기존 펭귄 캐릭터에는 별도의 고유 이름이 없었습니다. 그저 ‘스이카 펭귄’이라고 불렸을 뿐입니다.

이번에는 이름을 짓는다고 합니다. JR동일본은 18일 오후부터 다음달 15일까지 홈페이지 애칭 공모를 실시합니다. 응모자에게는 캐릭터 한정 디지털 배경화면 3종 중 1종을 무작위로 증정한다네요.

공모에서 가장 많이 언급된 이름이 공식 애칭이 되는 것은 아닙니다. 심사위원회가 이름의 의미와 취지, 스이카의 미래상을 종합적으로 검토한다고 합니다. 결과는 내년 3월31일 스이카 캐릭터 ‘바통터치’ 행사에서 발표될 예정입니다.

캐릭터 애칭 심사위원회의 고야마 군도 심사위원장은 닛칸스포츠에 “아이가 태어나면 반드시 이름을 지어 그 아이의 이야기가 시작되도록 하는 것이 필요하다”며 “그인지 그녀인지는 모르겠지만, 이름을 붙이는 압박감은 심사위원들도 전부 똑같을 것이다. 오랫동안 사랑받을 수 있는, 부르기 쉬운 이름을 짓고 싶다”고 말했습니다.

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